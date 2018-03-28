12-летний благовещенский пианист успешно выступил во Владивостоке

Фото: администрация Благовещенска

12-летний Николай Коновалов из Благовещенска стал лауреатом второй степени конкурса «Юный пианист». В региональном конкурсе участвовали воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств из Хабаровского, Приморского краев, Амурской области и Китайской Народной Республики.

Конкурс проходил с 21 по 23 марта в Приморском краевом колледже искусств города Владивостока. Участники выступали в трех возрастных категориях. При этом конкурсная программа исполнялась наизусть.

От музыкальной школы Благовещенска в региональном конкурсе принял участие Николай Коновалов. К конкурсу Николай, который учится в музыкальной школе уже пять лет, готовился несколько месяцев под руководством преподавателя Ларисы Алексеевны Мельник.

Долгие репетиции принесли заслуженный результат. Николай виртуозно исполнил перед членами жюри пять классических произведений зарубежных и русских композиторов. Блестящее выступление 12-летнего благовещенского пианиста обеспечило ему звание лауреата II степени в средней группе, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.