В уникальный музей самоваров в Благовещенске водят детские экскурсии

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Игорь Павлов собирает самовары более 30 лет. Самому древнему экспонату в его коллекции более 200 лет. Коллекцию фотограф выставлял в Амурском краеведческом музее в 2006 и 2013 годах. Тогда она оценивалась в 2,5 миллиона рублей.

В прошлом году коллекция превратилась в настоящий музей. В блоге Игорь Павлов рассказал, как к нему на экскурсию приехала делегация школьников из села Николаевка.

«Собирался их чаем напоить, пирогов напечь, – пишет хозяин музея. – А, оказывается, категорически запрещается такое проявление гостеприимства. Боятся, что детей могут накормить некачественной едой, дескать, были случаи отравления. Досадно: как рассказывать про традиции русского чаепития без угощения? Без чая, без пирогов, без сушек, без блинов».

На экскурсии детям рассказали историю возникновения самовара, они поиграли в игры на наблюдательность, а потом посмотрели фильм «Самовар в живописи русских художников». А еще Игорь Павлов сыграл рок на гитаре, подпустив сценического дыма. Он пригласил детей сплясать вприсядку, но они постеснялись.

«Я думаю, что надо из любого дела устраивать веселый балаган. Так жить веселее», – считает хозяин музея.