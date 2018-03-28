В Благовещенске детей учат правилам поведения при пожаре и панике

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В столице Приамурья детей готовы научить правилам поведения в опасных ситуациях, в том числе при пожаре и панике. Эти курсы платные – групповое занятие стоит от 6 000 рублей.

Тренинг «Защита от неприятностей» проводят для ребят до 17 лет. Детей и подростков обещают научить поведению в опасных ситуациях – таких как пожар, паника в толпе. «Наша школа безопасности для детей работает в течение года. В прошлом году к нам обращались из-за "синих китов", сейчас люди обращаются после трагедии в Кемерове», – объяснила сотрудник школы безопасности Дарья Стародубцева.

Пожар в торгово-развлекательном центре города Кемерово потряс всю страну и заставил задуматься о безопасности в общественных местах. Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенские родители делятся мерами, которые могут спасти жизнь в случае ЧС. «Этот перечень разработан школой "Стоп-угроза", которая давно работает с разными ситуациями», – уточняет Дарья Стародубцева.

Детей готовы научить не только тому, как выжить при пожаре или в давке, но и как обезопасить себя от мошенников и других опасных взрослых, как вести себя при конфликте. По словам представителей школы, предложение пользуется стабильным спросом, поступающим в основном от родителей школьников.