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сегодня, 11:00 8

В Благовещенске детей учат правилам поведения при пожаре и панике

В Благовещенске детей учат правилам поведения при пожаре и панике
Фото: uryst.livejournal.com

В столице Приамурья детей готовы научить правилам поведения в опасных ситуациях, в том числе при пожаре и панике. Эти курсы платные – групповое занятие стоит от 6 000 рублей.

Тренинг «Защита от неприятностей» проводят для ребят до 17 лет. Детей и подростков обещают научить поведению в опасных ситуациях – таких как пожар, паника в толпе. «Наша школа безопасности для детей работает в течение года. В прошлом году к нам обращались из-за "синих китов", сейчас люди обращаются после трагедии в Кемерове», – объяснила сотрудник школы безопасности Дарья Стародубцева.

Пожар в торгово-развлекательном центре города Кемерово потряс всю страну и заставил задуматься о безопасности в общественных местах. Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенские родители делятся мерами, которые могут спасти жизнь в случае ЧС. «Этот перечень разработан школой "Стоп-угроза", которая давно работает с разными ситуациями», – уточняет Дарья Стародубцева.

Детей готовы научить не только тому, как выжить при пожаре или в давке, но и как обезопасить себя от мошенников и других опасных взрослых, как вести себя при конфликте. По словам представителей школы, предложение пользуется стабильным спросом, поступающим в основном от родителей школьников.

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#дети

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    нас в школе учили эвакуироваться. А что ж сейчас?.. В детских садах учения проводят?.. действия персоналу доведены? Каких детей и куда зимой, например?...

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    В нашем саду несколько лет назад был пожар. Ничего, детей мало-мальски одели (не во всю одежду, но куртки- шапки натянули) и строем повели в соседний сад. Обзвонили родителей, кто смог - те детей забрали, остальные оставались вроде до вечера там.

  • Красотулька

    Красотулька
    1 час назад

    Сергей Труш

    нас в школе учили эвакуироваться. А что ж сейчас?.. В детских садах учения проводят?.. действия персоналу доведены? Каких детей и куда зимой, например?...



    наши пятилетки вчера тренировались эвакуироваться

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    а наши уже давно играют в интересную игру - в темноте ищут выход по зеленым человечкам на стенах, причем по секрету, боясь, что учителя отругают, а оно оказалось очень правильная игра, спасибо мальчишке-"шкоднику", ее затеявшему

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Внуке в школе рассказывали, что нужно помочиться на тряпку и закрыть нос, если нет воды, что так где то дети спаслись. С изумлением переспрашивала, правда так нужно сделать?

    Порадовало, что в школе учат безопасности.

  • Venezia

    Venezia
    45 минут назад

    Леонидова, Вы столько живёте, и не знали о таком способе??? Вас в школе безопасности не учили?

  • Myxira

    Myxira
    27 минут назад

    Пит-стоп

    а наши уже давно играют в интересную игру - в темноте ищут выход по зеленым человечкам на стенах, причем по секрету, боясь, что учителя отругают, а оно оказалось очень правильная игра, спасибо мальчишке-"шкоднику", ее затеявшему



    Ребятишки молодцы, но в условиях задымления рисунки на стенах вряд ли помогут, обычно рекомендуют пригнуться, поскольку внизу дыма менее будет, и ползти. На полу надо направляющие линии-указатели со стрелочкой светящейся в темноте краской рисовать. Во всех учреждениях, общественных местах и торгово-развлекательных центрах.

  • Леонидова

    Леонидова
    25 минут назад

    Venezia

    Леонидова, Вы столько живёте, и не знали о таком способе??? Вас в школе безопасности не учили?



    Вы невнимательны, я о таком споособе знаю, все таки у нас военная кафедра была, ОБЖ в школе не было, а брезгливая внука не могла поверить, что так можно.

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