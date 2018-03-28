Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:58 0

Теплоснабжение в благовещенском детсаду восстановлено

Теплоснабжение в благовещенском детсаду восстановлено
Фото: tagilka.ru

Теплоснабжение в детсаду № 68, расположенном в Благовещенске по адресу: улица Василенко, 20/5, восстановили. Тепла в учреждении не было примерно час, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации города.

Поскольку отключение было кратковременным, температура в саду снизиться не успела. Детей приняли, как обычно. Изменений в образовательный процесс не вносилось.

Другие здания отключение не затронуло.

Как сообщало Амур.инфо, детсад на Василенко остался без тепла 28 марта из-за повреждения на теплотрассе.

Просмотров всего: 287

#дети #ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Гендиректор «Зимней вишни» в Кемерове: это был поджог
Происшествия

Дело амурчанина, напавшего на фельдшера в Белогорске, направлено в суд
Происшествия 1

СМИ: Льготные авиабилеты могут не появиться в продаже до 1 апреля и дольше
Происшествия

В Свободном автомобилист сбил двух школьниц
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь