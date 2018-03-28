Теплоснабжение в благовещенском детсаду восстановлено

Фото: tagilka.ru

Теплоснабжение в детсаду № 68, расположенном в Благовещенске по адресу: улица Василенко, 20/5, восстановили. Тепла в учреждении не было примерно час, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации города.

Поскольку отключение было кратковременным, температура в саду снизиться не успела. Детей приняли, как обычно. Изменений в образовательный процесс не вносилось.

Другие здания отключение не затронуло.

Как сообщало Амур.инфо, детсад на Василенко остался без тепла 28 марта из-за повреждения на теплотрассе.