На улицах Благовещенска ночью образовался гололед (фото)

Дождь, перешедший в снег, который прошелся по Благовещенску в ночь с 27 на 28 февраля, привел к тому, что в областном центре практически на всех улицах и тротуарах образовался гололед. Утренний час пик это привело к застопориванию дорожного движения. Аналогичные проблемы возникли и по Амурской области.

Как сообщили в пресс-службе областного минтранса, ночью 28 марта подрядные организации Приамурья вели работы по ликвидации снежных заносов, расчистке дорожного полотна. К 9 часам утра на дороги области вышло более 100 единиц техники.

В Благовещенске ночью были задействованы восемь тракторов, девять подметально-уборочных единиц, три погрузчика. Подсыпаны технической солью особо-опасные спуски и подъемы. Утром техника направлена в отдаленные районы города: Белогорье, Новый, Садовое и другие, затем дорожники приступят к подсыпке реагентом всех перекрестков.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», из-за малоснежной зимы ГСТК сэкономил 34 миллиона рублей. Прошлой зимой в Благовещенске израсходовали 7 706 тонн отсева, этой зимой – 4 191 тонну. Технической соли на дороги города прошлой зимой высыпали 168 тонн, этой зимой – 102 тонны. Также меньше было вывезено снега – 74 000 и 46 000 тонн соответственно. В зимний период 2016-2017 года было затрачено 126 миллионов рублей, а в 2017-2018 (на середину марта) – 92 миллиона.

В среду утром, 28 марта, гололед затрудняет движение транспорта в Михайловском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском, Шимановском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском и Константиновском районах.

Также областное министерство транспорта сообщает о том, что «Амурдорстрой» с утра произвел подсыпку противогололедным материалом проезжей части в Чигирях по улице Центральная. Еще одна организация ООО «СМУ» ведет дорожные работы в Бурейском районе.

На дорогах Приамурья наблюдается повышенная скользкость, участникам дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. В плотном потоке транспорта не стоит прибегать к маневрам опережения и обгона, а также обращать внимание на дорожные знаки.