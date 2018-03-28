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Амурских водителей призывают включить клаксоны, в память о погибших в Кемерове

Амурских водителей призывают включить клаксоны, в память о погибших в Кемерове
Фото: 1gai.ru

В социальных сетях и мессенджерах жители Приамурья делятся сообщением, призывающим провести еще одну акцию в память о погибших в городе Кемерово. Амурчанам-автолюбителям предлагают включить клаксоны в машинах 3 апреля.

«Все, наверное, уже в курсе трагедии в Кемерово. Особенно жалко детей. 3 апреля будет 9 дней с момента трагедии. Предлагаю ровно в 12 дня по Москве всем ровно на 5 минут остановить движение и нажать на клаксоны. Неважно, на легковом или на грузовом автомобиле. Пусть это будет знаком того, что мы помним и скорбим вместе с пострадавшими. Раскидайте по другим группам, друзьям и родственникам. Пусть вся Россия остановится на 5 минут», – говорится в сообщении.

Трагический пожар в Кемерове, унесший жизни как минимум 64 человек, произошел 25 марта. Сгорел местный ТРЦ «Зимняя вишня». О погибших скорбит вся страна. В Благовещенске на центральной площади организовали мемориал, к которому горожане весь день 27 марта несли цветы. 28 марта в России объявлен днем траура.

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#память #пожар в Кемерове #пожары #происшествия

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