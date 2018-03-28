В Приамурье сильный ветер повредил строения и электросети

Шквалистый ветер, обрушившийся ночью на Приамурье, нанес различные повреждения населенным пунктам. В редакцию ИА «Амур.инфо» сообщают о поваленных столбах и деревьях, сорванных кровлях, разрушениях на детских площадках и остановках общественного транспорта.

Неблагоприятные погодные условия наблюдались по территории всей области – дождь, переходящий в мокрый снег с сильным порывистым ветром, местами грозы. Массовые отключения были в Свободненском, Серышевском, Белогорском, Ромненском, Ивановском, Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском, Завитинском, Октябрьском районах Амурской области. Непогода бушевала с часа ночи до утра. «У нас на Студенческой, 41/1, ночью ветром разнесло детскую площадку», – сообщает жительница Благовещенска. Горожане жалуются и на отключение электроэнергии.

«За прошедшую ночь зафиксировано 158 отключений на линиях. Причина – налипание мокрого снега на провода и сильный ветер, которые привели к массовым обрывам проводов. Бригады, несмотря на сложные погодные условия, оперативно устраняют повреждения на линиях, максимально используются возможности переключения на резервные схемы электроснабжения», – сообщила пресс-секретарь организации Инга Шилова.

Как сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», с 2 часов ночи энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 57 бригад – это 186 человек и 64 единицы техники.

За ночь электроснабжение восстановили в 20 населенных пунктах области. На утро среды, 28 марта, проблемы с электроснабжением остались в 15 населенных пунктах. Работы будут вести до устранения всех повреждений.

Режим повышенной готовности из-за непогоды действует в Амурских электрических сетях с 26 марта. С 8 часов утра 28 марта в амурском филиале ДРСК введен особый режим работы. На аварийно-восстановительные работы привлекаются все специалисты. Дополнительные бригады перебросят из тех районов, где нет аварийно-восстановительных работ.