Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:51 0

В Приамурье сильный ветер повредил строения и электросети

Шквалистый ветер, обрушившийся ночью на Приамурье, нанес различные повреждения населенным пунктам. В редакцию ИА «Амур.инфо» сообщают о поваленных столбах и деревьях, сорванных кровлях, разрушениях на детских площадках и остановках общественного транспорта.

Неблагоприятные погодные условия наблюдались по территории всей области – дождь, переходящий в мокрый снег с сильным порывистым ветром, местами грозы. Массовые отключения были в Свободненском, Серышевском, Белогорском, Ромненском, Ивановском, Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском, Завитинском, Октябрьском районах Амурской области. Непогода бушевала с часа ночи до утра. «У нас на Студенческой, 41/1, ночью ветром разнесло детскую площадку», – сообщает жительница Благовещенска. Горожане жалуются и на отключение электроэнергии.

«За прошедшую ночь зафиксировано 158 отключений на линиях. Причина – налипание мокрого снега на провода и сильный ветер, которые привели к массовым обрывам проводов. Бригады, несмотря на сложные погодные условия, оперативно устраняют повреждения на линиях, максимально используются возможности переключения на резервные схемы электроснабжения», – сообщила пресс-секретарь организации Инга Шилова.

Как сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», с 2 часов ночи энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 57 бригад – это 186 человек и 64 единицы техники.

За ночь электроснабжение восстановили в 20 населенных пунктах области. На утро среды, 28 марта, проблемы с электроснабжением остались в 15 населенных пунктах. Работы будут вести до устранения всех повреждений.

Режим повышенной готовности из-за непогоды действует в Амурских электрических сетях с 26 марта. С 8 часов утра 28 марта в амурском филиале ДРСК введен особый режим работы. На аварийно-восстановительные работы привлекаются все специалисты. Дополнительные бригады перебросят из тех районов, где нет аварийно-восстановительных работ.

Просмотров всего: 248

#погода #энергетика

распечатать


Общество

Шквалистый ветер приостановил вещание «Эха Москвы в Благовещенске»
Общество 1

Приамурье накроет штормовой ветер: прогноз погоды на 28 марта
Общество 6

В Благовещенске зафиксировали температурный рекорд
Общество 1

В Приамурье ожидается ухудшение погоды: прогноз на 27 марта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь