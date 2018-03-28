Где, как и у кого выгоднее приобретать садово-дачный участок: обзор прессы

Фото: otrageniya.com.ua

Жительница Великокнязевки Амурской области воспитывает 10 приемных детей; в Благовещенске продолжают уничтожать деревья; 150 лет исполнилось со дня рождения писателя Максима Горького. О чем пишет пресса, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» рассказывается о сборнике «Неправильный аист», вышедшем в московском издательстве. В нем собраны истории приемных родителей из разных уголков России. В их числе и заметки жительницы Великокнязевки Белогорского района Ирины Кочелаевой, воспитывающей помимо трех родных еще и десять приемных детей. Не пропустите эту

Также в номере

Еще я обращаю ваше внимание на заметку «Пилой под корень». В ней говорится об уничтожении в Благовещенске деревьев. Газета уже не первый раз поднимает тему «раззеленения» (назову это так) города. Но политика в этом отношении властей не меняется, что подтверждается фотографиями, иллюстрирующими материал Анны Азановой.

Вам статья

Из нескольких интересных публикаций «Телепорта» выбрал ту, в которой говорится о том, где, как и у кого выгоднее приобретать садово-дачный участок. Как пишет Сергей Набивачев, у нас традиционно пользуются спросом участки в Белогорье, Чигирях и Верхнеблаговещенском. Неплохо было бы обустроиться на Мухинке, но не каждому это дано.

Газета обращает внимание читателя и потенциального землепользователя на изменение законодательства в этой сфере, согласно которому дачные кооперативы уходят в прошлое. Не останьтесь с носом.

Очень интересно

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького. О творческом пути писателя – одной из главных культурных, общественных и политических фигур конца XIX - начала ХХ века, номинанта Нобелевской премии, о его отношениях с советской властью на страницах «Российской газеты» рассуждает Павел Басинский. Возможно, эта публикация подвигнет вас порыться на книжной полке и подумать, а знаете ли вы Горького?

Напишут же такое

Далее у нас «АиФ». Тут тоже рассуждения, но уже другого плана. Один «рассудитель» – руководитель Союза профсоюзов России Куликов думает о том, правильно ли сразу после выборов президента поднимать подоходный налог с нынешних 13 до 15 %? Наверное, если хочет оставаться во главе вышеназванного Союза, то вслух ему об этом думать не надо.

А второй рассудитель – экономист Делягин – считает миллионнорублевые зарплаты министров несправедливыми. Правда, от его мнения эти зарплаты меньше не станут.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой». Здесь, если вас не интересует наследство Табакова и если вам все равно, вернется ли 90-летний Иван Краско к своей предыдущей жене (прости его, господи!), то прочтите о женщинах, которые через 40 лет после рождения узнали, что их перепутали в роддоме.

А еще обязательно изучите материал о тайнах удмуртских колдунов. Эти маги и чародеи вселяют веру в жизнь. Что, согласитесь, сегодня немаловажно.

А о кемеровской трагедии скажу только одно: скорблю вместе с вами.