Шквалистый ветер приостановил вещание «Эха Москвы в Благовещенске»

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Порывы ветра, обрушившегося на Благовещенск, повредили радиопередатчик. Из-за этого приостановилось вещание «Эха Москвы в Благовещенске».

«Нам пояснили, что передатчик не работает. Когда починят, пока неизвестно», – прокомментировал ситуацию главный редактор «Эха Москвы в Благовещенске» Михаил Митрофанов.

«Передатчик "Эха Москвы в Благовещенске" находится в поселке радиоцентра. Ночью из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы. Сразу после того как подача электроэнергии будет восстановлена, "Эхо" вернется в эфир», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» технический директор «Авторадио–Благовещенск» Михаил Кузьминых.

Передатчики других радиостанций Благовещенска находятся в городе, при ветре они не пострадали.