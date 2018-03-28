В Приамурье вернулась зима: прогноз погоды на 28 марта

Фото: Амур.инфо

28 марта в Амурской области переменная облачность, местами пройдут слабые, умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. Дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, в порывах до 17-22 метров.

Уличные термометры покажут +4...+9 градусов, на севере – до -3. В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 3-8, с порывами до 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 4...6 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр. На дорогах области и областного центра гололедица.

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Нина Гвоздкова