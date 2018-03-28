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28марта
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Кемерово, мы с тобой: в России день памяти и скорби по погибшим в пожаре

Кемерово, мы с тобой: в России день памяти и скорби по погибшим в пожаре
Фото: tass.ru

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи со страшной трагедией в Кемерове. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Акции в память о погибших проходят по всей России – от Дальнего Востока до Калининграда. Соболезнования выражают также граждане других стран. Люди приносят цветы и игрушки к импровизированным мемориалам, зажигают свечи памяти и выпускают в небо белые шары как символы душ погибших.

В Благовещенске почтить память погибших люди приходили на площадь Ленина с ночи 27 марта. Горожане с цветами и игрушками – от мала до велика – шли сюда до позднего вечера.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у собравшихся в центре Кемерова на акции памяти по жертвам пожара.

По данным ТАСС, в истории современной России, начиная с 1993 года, общенациональный траур объявлялся 29 раз (с учетом траура 28 марта 2018 года). Из них 28 раз – в связи с катастрофами, авариями, пожарами, терактами и последствиями военных действий, унесших жизни граждан РФ. При этом трижды траур объявлялся по совокупности сразу нескольких событий, не связанных друг с другом (21 марта 1999 года; 21 марта 2007 года, 9 июля 2012 года). Один раз – в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина (25 апреля 2007 года).

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#пожар в Кемерове #пожары #происшествия

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