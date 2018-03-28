Для владельцев ТРЦ хотят ввести страхование ответственности

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Всероссийский союз страховщиков намерен внести в комитет Госдумы по финансовым рынкам законопроект, устанавливающий механизм страхования ответственности собственников мест массового скопления людей. Об этом заявил президент ВСС Игорь Юргенс.

Документ станет экономическим рычагом для повышения пожарной безопасности этих объектов, полагает он.

После пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в России на различных уровнях обсуждалась идея повышения ответственности организаторов массовых мероприятий за безопасность третьих лиц, однако никакие значимые решения по этой теме так и не были приняты, отметил Юргенс.

«Развитие противопожарного страхования или страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственника объекта за соблюдение требований пожарной безопасности, поскольку страховщики будут проводить дополнительный аудит состояния объектов», – пояснил Юргенс.

По оценкам экспертов, потенциально могут покрываться таким страхованием около 400 тысяч объектов, то есть один такой объект приходится в среднем на 350-400 человек населения, пишет «Российская газета».

«Стоимость страховки, по нашим подсчетам, может варьироваться в диапазоне от одной-двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей, которые могут пострадать при пожаре конкретного объекта», – добавил Юргенс.