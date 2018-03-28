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сегодня, 08:00 1

За кражу денег с банковских карт введут уголовное наказание

За кражу денег с банковских карт введут уголовное наказание
Фото: regnum.ru

Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, ужесточающий наказание за кражу средств с банковских карт. Теперь такие действия будут считаться мошенничеством — соответствующие поправки появятся в Уголовном кодексе РФ.

За такое преступление нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы, пишет ИА REGNUM. Как отмечали авторы законопроекта в ходе его рассмотрения, сегодня злоумышленники придумали новый способ краж — средства со счетов граждан списываются маленькими суммами, за что злоумышленникам может грозить только административное наказание. Но общая сумма хищения при этом становится сопоставимой с тяжкими хищениями. В связи с этим депутаты решили ужесточить наказание и сделать его уголовным.

Кроме того, если мошенники при краже средств воспользуются чужим электронным средством платежа, то им будет грозить до трех лет лишения свободы.

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#закон #криминал

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