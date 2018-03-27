Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: трагедия в Кемерове

28 марта утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» будет посвящен трагическим событиям в Кемерове. В 08:00 гостем станет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (главный государственный инспектор Амурской области по пожарному надзору) Сергей Чебыкин.

Ведущие – Алексей Воскобойников и Нино Кохреидзе. «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в

обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в Инстаграм «Эха».