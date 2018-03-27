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27 марта 2018, 20:50 3

Руководителя амурского ЗАГС включили в энциклопедию трезвенников

Руководителя амурского ЗАГС включили в энциклопедию трезвенников
Фото: https://www.instagram.com/zagsamur/

Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова включена в энциклопедию «Известные трезвенники мира». Она попала туда наряду с выдающимися деятелями культуры, истории и политики, такими как Лев Толстой, Савелий Крамаров, Федор Емельяненко, Мелани Гриффит и другими.

Всего энциклопедия международной Академии трезвости включает в себя 4 448 самых известных в мире трезвенников, внесших в разные времена, в различных странах существенный вклад в дело отрезвления народов нашей планеты, сообщает Инстаграм амурского ЗАГС.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Atlas

    Atlas
    2 часа назад

    Дегтярёв Николай Трифонович в книге? Уж он то многое сделал.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Книга про великих пьяниц будет?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    А про великих , выпивающих в меру?

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