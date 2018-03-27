Благовещенцы идут и идут к мемориалу памяти погибших в Кемерове

Амурчане возлагают цветы, зажигают свечи, приносят белые воздушные шарики. Мемориал возник в ночь на 27 марта, возле сцены на площади Ленина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 25 марта, днем в торговом центре в Кемерове произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и детские аттракционы. По последним данным, в пожаре погибли больше 60 человек, госпитализированы 13 человек. Среда, 28 марта, объявлена днем общенационального траура.