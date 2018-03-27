Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
27 марта 2018, 20:31 1

Благовещенцы идут и идут к мемориалу памяти погибших в Кемерове

Благовещенцы идут и идут к мемориалу памяти погибших в Кемерове

Жители Благовещенска продолжают приходить к стихийному мемориалу на площади Ленина. Вечером 27 марта люди, в том числе дети, выражают соболезнования семьям погибших в пожаре.

Амурчане возлагают цветы, зажигают свечи, приносят белые воздушные шарики. Мемориал возник в ночь на 27 марта, возле сцены на площади Ленина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 25 марта, днем в торговом центре в Кемерове произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и детские аттракционы. По последним данным, в пожаре погибли больше 60 человек, госпитализированы 13 человек. Среда, 28 марта, объявлена днем общенационального траура.

Просмотров всего: 1031

#память #происшествия

распечатать


Общество 1

28 марта станет всероссийским днем траура
Общество

Благовещенская телевышка отключит подсветку в знак траура по погибшим в Кемерове
Происшествия 3

В жилом доме в Возжаевке разваливаются стены
Культура 14

В Благовещенске презентовали книгу о Гамовском мятеже
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • marcepan

    marcepan
    40 минут назад

    Только приехали оттуда... дождь... люди все идут...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь