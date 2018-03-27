28 марта станет всероссийским днем траура

Владимир Путин посетил Кемерово во вторник, 27 марта. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, встретился с инициативной группой граждан, которая вместе с мэром Ильей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить данные о количестве погибших во время пожара.

Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в Кемерове. На нем присутствовали глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и губернатор области Аман Тулеев.

Разные регионы России в индивидуальном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», траур начался в Кемеровской области.