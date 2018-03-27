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28марта
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27 марта 2018, 19:47 1

28 марта станет всероссийским днем траура

28 марта станет всероссийским днем траура

Президент России объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре, сообщает сайт главы государства. В этот день на всей территории страны приспустят государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложат отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Владимир Путин посетил Кемерово во вторник, 27 марта. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, встретился с инициативной группой граждан, которая вместе с мэром Ильей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить данные о количестве погибших во время пожара.

Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в Кемерове. На нем присутствовали глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и губернатор области Аман Тулеев.

Разные регионы России в индивидуальном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», траур начался в Кемеровской области.

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#память #происшествия

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Я не поняла, про Зею АИ так пошутило в такой день.

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