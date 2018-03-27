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сегодня, 19:22 0

Благовещенская телевышка отключит подсветку в знак траура по погибшим в Кемерове

В ночь с 27 на 28 марта в знак траура по трагическим событиям, которые произошли в Кемерове, в Благовещенске отключат художественную подсветку телевизионной и радиовещательной башни. Огни не будут гореть всю ночь.

При этом, отключение коснется только художественной подсветки, сигнальные огни продолжат работу.

Ночное отключение в знак траура пройдет на всех объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети по всей стране.

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#память #связь

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