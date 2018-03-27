Представители благовещенских кинотеатров: у нас зрители в безопасности

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В благовещенских кинотеатрах соблюдаются все требования пожарной безопасности. Об этом говорят представители кинотеатров и кинозалов. К примеру, почти во всех есть по два эвакуационных выхода, как того требуют правила. А в некоторых покинуть помещение можно через шесть дверей.

Из всех крупных и популярных кинотеатров и залов связаться не удалось только с представителями АОДНТ. В остальных заверили, что смотреть кино зрители могут совершенно спокойно, в случае чего у них будет несколько путей к отступлению.

К примеру, в большом зале ДК Профсоюзов на первом этаже покинуть помещение теоретически можно сразу через шесть выходов. В двух других кинозалах – по два выхода, как того требуют правила. Об этом рассказали в администрации ДК. И добавили, что в 2015 году у них проводилась большая комплексная проверка, в том числе пожарной безопасности. Все вынесенные тогда предписания были исполнены, на сегодняшний день никаких нареканий, в том числе по пожарной безопасности, нет. Систему оповещения, по словам представителей учреждения, проверяют ежемесячно.

В кинозалах одного из популярных торговых центров города зрители тоже могут чувствовать себя в абсолютной безопасности. В этом уверяет специалисты охраны труда и пожарной безопасности кинозалов «Острова» и «Премиум». В общей сложности посмотреть кино в ТЦ «Острова» можно в 8 залах. Среднее количество посадочных мест в них 50, а в некоторых и меньше. Тем не менее в каждом есть по два эвакуационных выхода.

«Из любого кинозала можно выйти их двух дверей – из основного выхода и запасного. Основной у нас открыт всегда. Запасной выход закрыт на щеколду во время сеанса, чтобы посторонние не заходили, но изнутри, в случае какой-то аварии, можно спокойно открыть щеколду и выйти через основной выход и запасной. И даже там, где меньше 50 мест, у нас, тем не менее, в целях безопасности два выхода.

В залах и коридорах у нас спринклерная система пожаротушения, то есть вода будет литься прямо с потолка. Более того, все наши кинозалы и территория возле них обеспечены системой аварийного освещения. В случае отключения электроэнергии в "Островах" автоматически включается прибор освещения. Полной темноты не будет никогда, ни в коем случае», – рассказал специалист охраны труда и пожарной безопасности кинозалов «Острова» и «Премиум».

В кинокомплексе «Благовещенск» сейчас работают 5 залов. Там тоже говорят, что все требования пожарной безопасности соблюдены: где мест меньше 50-ти – один выход, там, где 50 и больше – два выхода.

Еще два кинозала в городе относятся к зоне ответственности Общественно-культурного центра: в комплексе «Харбин» и в самом здании ОКЦ. Но, по словам директора Надежды Багровой, ни один из них большой популярностью не пользуется. Но и редкие зрители могут смотреть кино спокойно.

«У нас во всех кинозалах по два выхода, а в малом зале ОКЦ даже двери нет, только штора. У нас очень часто проводит МЧС проверки полностью по всему зданию. В год, наверное, несколько раз. У нас есть и плановые, и внеплановые проверки, нас вот только перед новым годом проверяли. В здании учения проходят пожарные», – рассказала Надежда Багрова.

Также в нескольких кинотеатрах сообщили, что в ближайшее время их безопасность будет подтверждена официально – контролирующие органы уже предупредили их о внеплановых проверках. Они связаны с трагическими событиями в Кемерове.

Полный перечень требований пожарной безопасности к кинотеатрам есть в открытом доступе в интернете. Список внушительный – от открывающихся только наружу дверей до прикрепленных к полу кресел. Есть и такие требования, которые не заметит невооруженным глазом даже специалист. Тем более, что даже наличие системы пожарной безопасности не всегда гарантирует ее полную исправность.

Зрителям специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на ближайшие от кинотеатра выходы – именно это знание в случае чего может спасти жизнь.