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В жилом доме в Возжаевке от сырости разваливаются стены

В жилом доме в Возжаевке от сырости разваливаются стены

В селе Возжаевка Белогорского района, в одном из домов бывшего военного городка – ДОС 56 – от сырости разваливается кирпичная кладка. Жители четвертого подъезда, в котором наибольшие проблемы, прислали фотографии своего жилища в редакцию ИА «Амур.инфо».

«В нашем подъезде осенью в подвале начала бежать вода, – рассказала жительница проблемного дома. – Всю зиму стоял пар, было очень сыро, а теперь разваливаются стены домов. Около месяца приезжала какая-то комиссия, вероятно, из области, осматривали наш дом, но мы не знаем, приняли ли какие-нибудь решения. А две недели назад в подъезде обвалилась стена – т сырости. Теперь каждое утро находим новые обломки обсыпающихся кирпичей».

По словам женщины, настолько серьезные проблемы только в четвертом подъезде дома.

Пресс-служба администрации Белогорского района пояснили, что жилые дома бывшего военного городка передали на баланс Возжаевского сельсовета в 2017 году. Имущество уже тогда было в аварийном состоянии.

«Из-за изношенности конструкций и коммунальных сетей, в подвале ДОС 56 во время отопительного сезона неоднократно прорывало трубы системы водоснабжения, что приводило к сильному парению, – пояснили в пресс-службе. – Это спровоцировало частичное обрушение облицовочной части кирпичной кладки многоэтажки. Однако, несущие конструкции дома не затронуты».

Также в администрации сообщили, что на этой неделе администрация Возжаевского сельсовета совместно с управляющей компанией заказала проведение экспертизы ДОС 56. После чего в адрес министерства ЖКХ Амурской области и Фонда капительного ремонта будет передано отношении о включении данного дома в региональную программу капремонт на 2017 год.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    Поздно уже там капремонт делать, если наружняя стена в таком состоянии, то даже страшно представить что с фундаментом.

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    1 час назад

    #в адрес министерства ЖКХ Амурской области и Фонда капительного ремонта будет передано отношении о включении данного дома в региональную программу капремонт на 2017 год.#

    На 2017?!

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