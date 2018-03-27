В Благовещенске презентовали книгу о Гамовском мятеже

В марте 1918-го в амурской столице случилось то, что некоторые современники называли благовещенской резней. Разобраться в событиях 100-летней давности решили 11 авторов книги. Историки и краеведы Анатолий и Татьяна Телюк, Евгений Буянов, Владимир Абеленцев, Валентина Кобзарь и другие плотно работали над изданием последние два года, а документы собирали в течение многих лет. Это первое за 100 лет издание, в котором представлены документальные свидетельства противоборствующих сторон, а также списки погибших и раненых в событиях первой половины марта 1918 года.

В книге несколько разделов, в том числе подробное исследование судеб трех исторических фигур: большевика Федора Мухина, журналиста Федора Чудакова и казачьего атамана Ивана Гамова. «Человек был достаточно образованный и имевший опыт в политической деятельности, – рассказывает о Гамове историк- архивист Владимир Абеленцев. – За ним и выступления в Думе, то есть нормальный курс провинциального политика. И, собственно, благодаря этому своему авторитету, как представителя в Государственной думе, он и был избран первым выборным атаманом Амурского казачьего войска».

Авторский коллектив стремился к объективному освещению событий марта 1918 года в Благовещенске, к представлению разных позиций и мнений. Книга восстанавливает историческую справедливость и позволит прочувствовать весь трагизм гражданской войны, развернувшейся весной 1918 года в Благовещенске. Кроме того, собранный материал призван изменить сложившиеся в исторической науке представления о так называемом Гамовском мятеже – вплоть до изменений в музейных экспозициях.

«Мы обязательно внесем в экспозицию документы, терминологию изменения, соответствующие современному уровню знаний и пониманию этого события», – отметила директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова.