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сегодня, 18:13 8

В Благовещенске презентовали книгу о Гамовском мятеже

В столице Приамурья состоялась презентация книги «Благовещенск. Март 1918». Издание посвящено событиям 100-летней давности, которые позже получили название – Гамовский мятеж.

В марте 1918-го в амурской столице случилось то, что некоторые современники называли благовещенской резней. Разобраться в событиях 100-летней давности решили 11 авторов книги. Историки и краеведы Анатолий и Татьяна Телюк, Евгений Буянов, Владимир Абеленцев, Валентина Кобзарь и другие плотно работали над изданием последние два года, а документы собирали в течение многих лет. Это первое за 100 лет издание, в котором представлены документальные свидетельства противоборствующих сторон, а также списки погибших и раненых в событиях первой половины марта 1918 года.

В книге несколько разделов, в том числе подробное исследование судеб трех исторических фигур: большевика Федора Мухина, журналиста Федора Чудакова и казачьего атамана Ивана Гамова. «Человек был достаточно образованный и имевший опыт в политической деятельности, – рассказывает о Гамове историк- архивист Владимир Абеленцев. – За ним и выступления в Думе, то есть нормальный курс провинциального политика. И, собственно, благодаря этому своему авторитету, как представителя в Государственной думе, он и был избран первым выборным атаманом Амурского казачьего войска».

Авторский коллектив стремился к объективному освещению событий марта 1918 года в Благовещенске, к представлению разных позиций и мнений. Книга восстанавливает историческую справедливость и позволит прочувствовать весь трагизм гражданской войны, развернувшейся весной 1918 года в Благовещенске. Кроме того, собранный материал призван изменить сложившиеся в исторической науке представления о так называемом Гамовском мятеже – вплоть до изменений в музейных экспозициях.

«Мы обязательно внесем в экспозицию документы, терминологию изменения, соответствующие современному уровню знаний и пониманию этого события», – отметила директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова.

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#культура #память

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    28 минут назад

    Молодцы авторы !!! Вот бы еще издать хорошее исследование-свидетельство по Крестьянскому восстанию в Амурской области 1924 года! По Корейскому мятежу в Амурской области 1921 года! По массовому бегству (эмиграции) амурцев в Китай через Амур, начиная с 1918 года – бежали от власти большевиков! По настоящей правде о кровавой, жестокой братоубийственной Гражданской войне в Амурской области и о другом, забытом и перевранном…

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Кому-то стало выгодно гадить на СССР, очень выгодно.

  • Циник

    Циник
    6 минут назад

    Oldlord

    Кому-то стало выгодно гадить на СССР, очень выгодно.



    веяния нового времени...

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    6 минут назад

    щас потоки стукачей, палачей и евреев повылезают, затыкаю нос.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    5 минут назад

    о, не успел коммент написать, они уже)))

  • Циник

    Циник
    4 минуты назад

    Хаурас Идуhе

    о, не успел коммент написать, они уже)))



    ага.. большие потоки... я бы сказал, цунами...

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    2 минуты назад

    вангую страниц 6

  • Циник

    Циник
    38 секунд назад

    Хаурас Идуhе

    вангую страниц 6



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