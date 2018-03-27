Амурские силовики сошлись в рукопашном бое (фото)

В Амурской области продолжается ежегодная спартакиада среди сотрудников силовых структур региона. Очередным ее этапом стали соревнования по рукопашному бою, которые прошли в Благовещенске 27 марта.

В рукопашном бое состязались команды амурских УМВД, ФСБ, погрануправления, Росгвардии, УФСИН, управления судебных приставов. Всего участие приняли более 50 человек.

Силовики продемонстрировали, как обезвреживать противника голыми руками. Ведь на службе им приходится выполнять куда более сложные задания – останавливать преступника, вооруженного ножом или пистолетом.

В итоге лучшими признаны сотрудники УМВД, второе место – за погрануправлением, а третьими стали судебные приставы.

Спартакиада стартовала в феврале, а завершится она в ноябре. В общей сложности силовики соревнуются в 12 видах спорта, среди которых лыжные гонки, самбо, стрельба, теннис, бильярд и другие.