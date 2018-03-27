Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:10 0

Амурские силовики сошлись в рукопашном бое (фото)

Амурские силовики сошлись в рукопашном бое (фото)

В Амурской области продолжается ежегодная спартакиада среди сотрудников силовых структур региона. Очередным ее этапом стали соревнования по рукопашному бою, которые прошли в Благовещенске 27 марта.

В рукопашном бое состязались команды амурских УМВД, ФСБ, погрануправления, Росгвардии, УФСИН, управления судебных приставов. Всего участие приняли более 50 человек.

Силовики продемонстрировали, как обезвреживать противника голыми руками. Ведь на службе им приходится выполнять куда более сложные задания – останавливать преступника, вооруженного ножом или пистолетом.

В итоге лучшими признаны сотрудники УМВД, второе место – за погрануправлением, а третьими стали судебные приставы.

Спартакиада стартовала в феврале, а завершится она в ноябре. В общей сложности силовики соревнуются в 12 видах спорта, среди которых лыжные гонки, самбо, стрельба, теннис, бильярд и другие.

Просмотров всего: 212

#спорт

распечатать

Фотогалерея
+65

Спорт

Благовещенск примет неофициальный чемпионат Азии по волейболу
Спорт

Хоккейная команда космодрома Восточный проиграла свободненцам
Спорт 1

Амурчане стали победителями всероссийских соревнований по легкой атлетике
Спорт 1

В Благовещенске рыбаки устроят «бои за столы»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь