В благовещенском доме из кранов льется коричневая вода

Жильцы благовещенского многоквартирного дома по адресу: улица Заводская, 4, страдают от ржавой горячей воды. По их словам, проблема с качеством горячей воды существовала практически все два года существования дома. Но во вторник, 27 марта, ее цвет стал особенно пугающим.

«Периодически качество воды резко портится, она становится ржавой, но иногда течет чистая вода, – рассказала жительница дома Анастасия. – Мы неоднократно обращались в управляющую компанию, проводились проверки, систему промывали. Но очистить воду это так и не помогло».

В «Амурском жилищном стандарте» признали, что проблема существует. Начальник ПТО Юрий Майоров считает, что проблема связана с оцинкованными трубами внутридомовой системы. Специалисты провели проверку качества воды на входе в дом и у водоподогревателя – вода оказалась чистой. «Самая опасная температура для оцинкованных труб – 65 градусов. Интенсивность коррозии при этой температуре в десять раз выше, чем при 55 градусах, – пояснил Юрий Владимирович. – Раньше по СНиПам температура горячей воды была 55 градусов. Потом СанПиН принял решение повысить температуру до 60–75 градусов – для борьбы с микробами. И цинковые трубы, которые ставят во всех новых домах, после 60-ти градусов начинают активно ржаветь. Мы провели эксперимент: вырезали кусок трубы, тщательно вымыли, заглушили с одной стороны и поставили на сутки при температуре воды 70 градусов. В итоге из трубы вытекает ржавая вода».

Сейчас управляющая компания направила трубы на экспертизу, чтобы официально установить причину некачественной воды. Сроки ее проведения неизвестны: неясно, какое именно количество исследований необходимо будет провести.

Пока же специалисты по мере возможности промывают систему и водоподогреватель, чтобы горячая вода была чистой.