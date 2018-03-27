Белогорцам предлагают внести дополнения в дизайн-проект парка имени Дзержинского

Фото: пресс-служба Белогорска

Белогорск изготовил предварительный дизайн-проект парка имени Дзержинского на всероссийский конкурс «Формирование комфортной городской среды» малых городов. Элементы нового дизайна выложили в соцсети.

Срок предоставления конкурсной заявки на уровень федерации продлен до 20 апреля. «Конечно, мы хотим стать победителями этого конкурса. Ведь это шанс привлечь в Белогорск 100 миллионов федеральных рублей. Без них возродить этот парк – долгая история, – отметила исполняющая обязанности главы администрации Галина Бурмистрова. – Предварительный дизайн проекта уже есть. Представлены очень интересные элементы и архитектурные решения. Время для внесения изменений также есть. Если белогорцы захотят их внести, то это можно сделать как с помощью социальных сетей, так и на официальном сайте Белогорска».

Первыми элементы нового дизайна парка увидели подписчики аккаунта дочери главы Белогорска Киры Мелюковой в Инстаграм. «Родители (как папа обещал) оплатили новый дизайн-проект (спасибо @elenahlamova) реконструкции парка имени Дзержинского для участия в федеральном конкурсе для малых городов. До 31 марта принимаются предложения для доработки проекта. Писать в директ», – сообщил профиль @kira_meliukova.

Главой Белогорска Станиславом Мелюковым было принято решение о создании эскизного проекта парка за свой счет. По итогам сбора предложений от общественности территория стала победителем по выбору городских пространств в рамках всероссийского конкурса. Парк набрал наибольшее число голосов из более чем 25 тысяч предложений. Позже были определены и обязательные элементы благоустройства. Среди них фонтан-водопад, колесо обозрения, танцевальная площадка, малые архитектурные зоны, памятный знак городам-побратимам (Белогорск, Амурская область – Белогорск, Крым), детская игровая площадка, спортивная площадка, благоустройство и молодежная активити-зона. Часть элементов предложена активной молодежью города на личной встрече с главой.