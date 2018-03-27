Благовещенцы массово несут цветы и игрушки в память о погибших в Кемерове детях (фото)

Стихийный мемориал в Благовещенске возник в ночь на 27 марта. Его устроил благовещенский волонтер, после к мемориалу потянулись другие горожане, чтобы почтить память тех, кто погиб при пожаре торговом центре в городе Кемерово. На площадь приходят студенты, школьники, люди идут целыми семьями. Многие не могут сдержать эмоций.

«Я сама бабушка, мама, для меня это трагедия. Я представляю матерей, отцов, ребятишек, которые погибли там. Всем тяжело сегодня – и нам, и всем людям, которые там были. Я приношу соболезнования всем погибшим, их родителям, которые остались без детей, детям, которые потеряли своих мам и пап. Вся Россия сегодня скорбит. Я видела сегодня очень много детей у мемориала, они приходили с цветочками. Я думаю, дети понимают, что такое может произойти с любым. Очень большое горе, слов нет», – поделилась пенсионерка.

«Я обошла все ближайшие цветочные магазины, нет ни одной гвоздики. Знаете, когда показывают на видео, как просто огонь заполоняет все вокруг, и дети, и взрослые там заживо сгорают, это ужасно. Сегодня все новости только про это. Мне очень жалко погибших детей и их родителей», – со слезами на глазах сказала девушка.

«Сочувствуем детям погибшим. Нет слов, как такое может происходить? Заживо сгорели и взрослые, и маленькие детки. Это все очень больно», – добавила подросток.

«Внутри боль, печаль и в то же время обида. Мне кажется, такая трагедия никого не оставит равнодушным, потому что такое количество деток погибло. Я просто соболезную семьям, у нас у всех дети. И эта трагедия меня очень тронула, до глубины души», – поделилась другая горожанка, пришедшая к мемориалу.

Как сообщалось ранее, 25 марта днем в торговом центре в Кемерове произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и детские аттракционы. По последним данным, в пожаре погибли больше 60 человек, госпитализированы 13 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс». Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Сейчас в Кемерове работает президент страны. Владимир Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также президент в сопровождении полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло осмотрел фасад сгоревшего здания. После этого он провел совещание с местными властями и следственными органами, на котором назвал причиной пожара преступную халатность.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», – заявил он.