Отставки местных властей потребовали кемеровчане на стихийном митинге

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Основные требования собравшихся к властям – раскрыть точное число погибших, максимально прозрачно расследовать трагедию, наказать виновных и отправить в отставку губернатора области Амана Тулеева и других местных чиновников.

​Оценки числа пришедших на митинг разнятся. Одни СМИ сообщают о «нескольких сотнях участников», другие – о тысячах. Как сообщает «Коммерсант», на митинг собралось более 1,5 тысячи человек.

«Мы обеспокоены слухами, которые возникли вокруг этой трагедии. Хотим узнать точное число пострадавших. Также нам нужно услышать, кто виноват в случившемся, какие меры будут приняты», — цитирует ТАСС участников акции.

С митингующими общались мэр города Илья Сердюк, первый заместитель губернатора Владимир Чернов и вице-губернатор Сергей Цивилёв. Люди окружили главу города и скандировали: «Правду!» В ответ Сердюк предложил собрать инициативную группу и вместе с ними отправился в морг, чтобы проверить информацию о количестве жертв трагедии: митингующие требовали объехать учреждения, так как подозревают, что число жертв трагедии в «Зимней вишне» занижено. ​

На требование раскрыть точное число погибших замгубернатора Цивилёв сообщил, что, по заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека. По его словам, под завалами найдены в настоящий момент тела 56 человек.

Во время митинга участники также неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает РБК. Требования отставки относились как к губернатору, так и к его недавно назначенному заместителю Цивилёву.

Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин, приехавший в Кемерово в связи с трагедией, провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан. Глава государства пообещал, что все виновные в пожаре, произошедшем в ТЦ «Зимняя вишня», понесут наказание. Гражданам, в числе которых родственники погибших и пострадавших, президент сообщил, что расследование будет вестись тщательно. «Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», - сказал Путин.

Он также отметил, что не стоит подвергать сомнению официальные данные по количеству погибших, и посоветовал не верить недостоверной информации, которая распространяется в соцсетях.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем 25 марта. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе дети. Потушить его удалось лишь на следующее утро, спустя 19 часов.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушения требований пожарной безопасности и оказание услуг, не соответствующих нормам). Сотрудники правоохранительных органов задержали по этому делу пять человек. ​Под следствие попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию в ТРЦ.