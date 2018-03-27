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сегодня, 17:21 6

В благовещенских ТЦ находили похожие нарушения, как в Кемерове

В благовещенских ТЦ находили похожие нарушения, как в Кемерове

В благовещенских торговых центрах находили нарушения, подобные тем, что выявили после серьезного пожара в Кемерове. Все это могло привести к подобным последствиям и в Приамурье. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал замначальника главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Целый ряд серьезных нарушений в одном из торговых центров Благовещенска были выявлены в 2015 году. Нарекания были и к ряду других заведений.

«После случая в Кемерове мы проанализировали работу, проведенную в 2015 году, когда у нас пожар был в торговом центре "Адмирал" в Казани. Мы тоже работали по поручению прокуратуры и осуществляли контроль за обеспечением пожарной безопасности. И в результате этой проверки такие же нарушения имели место на ряде торговых центров. По итогам проверки была проинформирована прокуратура, они внесли свои акты реагирования. Мы в отношении должностных лиц составили соответствующие бумаги и предписания», – рассказал Сергей Чебыкин, замначальника главного управления МЧС России по Амурской области.

Также, по словам замглавы ведомства, городские кинотеатры, в которых 50 и более посадочных мест, должны быть оборудованы как минимум двумя эвакуационными выходами, чтобы у людей были пути к отступлению на случай пожара. При этом прозвучало, что госпожнадзор уже 10 лет как не контролирует строительство объектов. Функции ведомства теперь выполняются в рамках государственного строительного надзора. Из-за чего после ввода объектов в эксплуатацию в части пожарной безопасности могут возникнуть нарекания.

«До 1 января 2007 года контроль за объектами капитального строительства мы осуществляли со стадии выбора земельного участка, стадии проектирования. Осуществляли контроль за строительством объектов капитального строительства и потом контролировали в ходе дальнейшей эксплуатации. В настоящее время объекты капитального строительства подлежат вневедомственной, государственной экспертизе – их проектная документация рассматривается в этих учреждениях, далее на стадии строительства государственный пожарный надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора. То есть они осуществляют за нас соответствующие полномочия. Но опять же не все объекты капитального строительства подлежат государственному строительному надзору. Это касается здания до трех этажей. Поэтому, какие специалисты участвуют в приемке этих объектов, конечно, тут вызывает некоторые сомнения. И потом когда мы получаем информацию о вводе объектов в эксплуатацию, возникают вопросы, как мы будем устранять те или иные мероприятия», – рассказал Сергей Чебыкин.

При этом есть нарушения, которые, в принципе, устранить невозможно. Они связаны с нормированием противопожарных разрывов, площадками для разворотов пожарной техники. Бывает, что нарекания возникают после перепланировок, которые делают арендаторы торговых центров.

«Как обыватель я посещаю торговые центры и обращаю внимание – есть ряд вопросов по содержанию путей эвакуации, закрытым дверям, по отделке, в том числе кинозалов. Такие вопросы есть, но для того, чтобы убедиться, надо выйти с проверкой и проверить всю ту документацию на отделку путей эвакуации, на огнетушители. Может, при строительстве все нормы и были соблюдены, но потом сдают в аренду одному, второму, третьему, и кто-то своими материалами горючими отделывает торговую секцию. Поэтому, для того чтобы качественно провести проверку, необходимо вникнуть в весь вопрос начиная с проектной документации», – добавил Сергей Чебыкин.

Интервью с Сергеем Чебыкиным выйдет в эфир благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) сегодня, 27 марта, в 18:10 и в 20:35. Текстовая и видеоверсия будут опубликованы на сайте в разделе «Простые вопросы».

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#пожар в Кемерове

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Комментарии
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  • EXIT$

    EXIT$
    2 часа назад

    "Поэтому, для того чтобы качественно провести проверку, необходимо вникнуть в весь вопрос начиная с проектной документации" - а до этого мы сидели в носу ковырялись...."работали" тобишь

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    я в ледяной вообще выше 1 этажа не поднимаюсь. Это же страх

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    42 минуты назад

    ледяной - просто нужно закрыть НЕМЕДЛЕННО. Потому что НЕТ незадымляемых лестниц, а двери в существующие внутренние - ВСЕГДА открыты. Кроме того, пути эвакуации, например из отдела дет. игрушек - проходят через кассы, т.е. искусственные препятствия для людей

  • ямщик

    ямщик
    39 минут назад

    Пойду завтра посмотрю.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    37 минут назад

    Меня в этом всегда поражает только одно: Ты МЧСник ходишь по ТЦ и видешь явные нарушения, ЧТО мешает тебе обратиться в прокуратуру - просто ка частное лицо? Это же ПРАВО ЛЮБОГО ГРАЖДАНИНА!!! не нужно ничего для этого, никаких полномочий! Просто напиши на листочке и всё! Равнодушие убивает

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    22 минуты назад

    вообще с ледяным - загадка - как и КТО КОНКРЕТНО дал разрешение на строительство, если по проекту нет кругового проезда вокруг него, в случае чего - КАК ТУШИТЬ? Просто чисто технически? Присутствие пожарной части в том же квартале никак не повлияет на это. Тем более что крайне сомнительная внешняя отделка панелями

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