Благовещенские родители делятся правилами безопасности при ЧС

Фото: ds-rodnichok.ru

В Благовещенске пользователи мессенджера WhatsApp, состоящие в родительских группах, получают рассылку. В ней говорится о мерах, которые могут спасти жизнь в случае ЧС.

Текст предваряет сообщение: «Пожар в Кемерово. Соболезнуем родным и близким. И это может случиться с каждым». Источник информации – школа безопасности «Стоп угроза». В тексте говорится следующее (стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.):

Что делать?

1. Описанный шарфик. Так мы обычно рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего или задымленного помещения. Потому что это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети – почти никогда. А погибают именно от дыма. Потому берем любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань. Моча гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода.

Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. Но это настроение «не стыдно» можно создать только в диалоге и лучше – между детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: а что смешного? Если это спасет жизнь.

2. Приучайте детей к игре: найди выход. Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ребенка, вы и сами станете обращать на это внимание. Потому в течение 2–3 недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников.

3. Выход из паникующей толпы. Тут три правила:

– Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу.

– Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идем, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперед и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.

– Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто и, как обезьяны, взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не будет нам рад. И даже, возможно, стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь дома.

Текст рассылки завершается словами: «И пусть вам никогда не пригодится эта информация».