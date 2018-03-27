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сегодня, 16:56 4

Амурчанка решила разбогатеть и стала жертвой мошенников

Амурчанка решила разбогатеть и стала жертвой мошенников
Фото: opravdaem.ru

В Приамурье полиция разбирается в происшествии, приключившемся с жительницей Бурейского района. Женщина решила разбогатеть и связалась с мошенниками. В результате она лишилась денег.

Амурчанка рассказала правоохранителям, что в социальных сетях увидела ссылку на сайт, предлагающий разбогатеть. Она прошла по ссылке и прочитала отзывы о том, как люди разбогатели. Заполнив форму, размещенную на этом сайте, женщина указала свой номер телефона.

В этот же день амурчанке позвонил мужчина и сообщил, что может научить ее зарабатывать на продаже акций на бирже, но сперва нужны первоначальные вложения. Собеседник попросил женщину назвать данные ее банковской карты. Когда она передала эти сведения, с ее счета списали 12 тысяч рублей. Затем неизвестный сказал, что теперь нужны паспортные данные. Амурчанка сообщила и эту информацию. Впоследствии, подключившись к личному кабинету банка-онлайн, злоумышленник перевел со счета жительницы Бурейского района более 45 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#интернет #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    В этой истории понятно всё , за исключением одной детали-как у человека с такими умственными способностями в руках могли оказаться хоть какие то деньги?

    Заработать с такими талантами не реально.

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    СЫР бесплатный только в мышеловке,как это чужой человек,вам будет предлагать заработать деньги,я этого не понимаю.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Уже даже не интересно читать о подобного рода историях

  • Belka_89

    Belka_89
    35 минут назад

    Да у нас тем же самым @sokolov_vsporte в инстаграмме занимается ))

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