Амурчанка решила разбогатеть и стала жертвой мошенников

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В Приамурье полиция разбирается в происшествии, приключившемся с жительницей Бурейского района. Женщина решила разбогатеть и связалась с мошенниками. В результате она лишилась денег.

Амурчанка рассказала правоохранителям, что в социальных сетях увидела ссылку на сайт, предлагающий разбогатеть. Она прошла по ссылке и прочитала отзывы о том, как люди разбогатели. Заполнив форму, размещенную на этом сайте, женщина указала свой номер телефона.

В этот же день амурчанке позвонил мужчина и сообщил, что может научить ее зарабатывать на продаже акций на бирже, но сперва нужны первоначальные вложения. Собеседник попросил женщину назвать данные ее банковской карты. Когда она передала эти сведения, с ее счета списали 12 тысяч рублей. Затем неизвестный сказал, что теперь нужны паспортные данные. Амурчанка сообщила и эту информацию. Впоследствии, подключившись к личному кабинету банка-онлайн, злоумышленник перевел со счета жительницы Бурейского района более 45 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.