Театральный капустник в Амурском театре драмы отменили из-за трагедии в Кемерове

Театральный капустник состоится 1 апреля, начало – в 18:00. Всем, кто приобрел билеты на мероприятие, необходимо заменить их на билеты с актуальной датой. Сделать это нужно в кассе Амурского театра драмы заблаговременно, чтобы получить лучшие места в зрительном зале.