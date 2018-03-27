Театральный капустник в Амурском театре драмы отменили из-за трагедии в Кемерове
Театральный капустник «Нам все... по Станиславскому», который должен был состояться на сцене Амурского театра драмы в Благовещенске 27 марта, отменен. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в театре, отмена связана с трагедией в Кемерове, когда пожар унес жизни как минимум 64 человек.
Театральный капустник состоится 1 апреля, начало – в 18:00. Всем, кто приобрел билеты на мероприятие, необходимо заменить их на билеты с актуальной датой. Сделать это нужно в кассе Амурского театра драмы заблаговременно, чтобы получить лучшие места в зрительном зале.
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