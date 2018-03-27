Специалисты озабочены ростом количества волков в Приамурье

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В управлении по охране животного мира Приамурья подвели итоги зимних маршрутных учетов. Было подсчитано количество животных и птиц, проживающих на территории региона. Так, в Амурской области заметно выросла численность зайца, рябчика и фазана. При этом озабоченность у специалистов вызывает рост количества волков.

Минувшей зимой в Приамурье насчитали 4 125 серых хищников. По сравнению с прошлым годом, их численность выросла на 917 особей.

Небольшое уменьшение популяции – с 1 269 до 1 219 – показали рыси. Количество колонков выросло практически вдвое – с 5 588 до 11 893, лисиц – более чем на 700 особей, соболей – на 3,7 тысячи.

Наиболее заметный рост численности показали птицы. К примеру, фазанов и рябчиков охотоведы насчитали примерно на 100 тысяч особей больше, чем в прошлом году. По данным за 2017 год, рябчиков в Приамурье было 513 695, а по новой «переписи населения» – уже 617 881 птица. Схожие показатели у фазана. Количество амурских глухарей выросло на 19 тысяч особей, тетеревов – на 2,7 тысячи, белой куропатки – на 12 тысяч.

Удачным оказался год для амурских популяций зайца. По сравнению с данными за прошлый год, рост его численности в Приамурье превысил 18 % – с 45,8 тысячи до 56,4 тысячи особей. Как отмечают специалисты, в регионе живут два вида этих грызунов – маньчжурский и заяц-беляк. У более мелких маньчжурских зайцев размножаться получается лучше, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«Рост численности охотничьих видов птиц связан, прежде всего, с благоприятными для них климатическими условиями и хорошей кормовой базой. Прошлая весна, когда фазаны и рябчики как раз размножались, была достаточно сухой, что очень хорошо для выживаемости молодняка – птицы отряда куриных боятся влаги. А малоснежная зима дала птицам возможность без труда прокормиться и сохранить поголовье. Кроме того, прошлый год был достаточно урожайным, в том числе на различные злаки и сою. Для зайца также климатические условия оказались подходящими, кроме того, в местах его обитания в прошлом году было меньше пожаров, уничтожающих тальник и молодые деревья, которые составляют основу его рациона», – говорит замначальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Амурские копытные, за исключением косули, также не вызывают опасений специалистов. Численность кабарги и северного оленя выросла – на 1 418 и 1 881 особь соответственно, количество лося осталось на уровне прошлого года. Немного снизилась численность кабана – с 14 707 диких свиней до 13 429. Однако в случае с кабаном сокращения популяции специалисты добиваются целенаправленно. В течение последних лет выделяются достаточно большие квоты на отстрел кабана, чтобы избежать высокой плотности этих животных в амурских лесах. Таким способом охотоведы снижают риск заноса и распространения на территории региона африканской чумы свиней.