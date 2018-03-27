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сегодня, 15:51 8

В Амурской области прокуроры начали проверять торговые центры

В Амурской области прокуроры начали проверять торговые центры
Фото: ChechnyaTODAY.com

В Приамурье в связи с трагедией, случившейся в Кемерове, начались проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей. Проводят их местные прокуратуры по указанию Генпрокуратуры РФ.

Прокурор Амурской области во исполнение указания генпрокуратуры поручил прокурорам городов и районов области, территориальным и специализированным прокурорам с привлечением специалистов регионального МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, а также иных местах массового пребывания людей.

Особое внимание поручено обратить при проведении проверок на предмет наличия и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. В случае выявления нарушений закона прокурорам необходимо незамедлительно принять меры реагирования, сообщает областная прокуратура.

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#закон

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Комментарии
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  • Vlad2010

    Vlad2010
    3 часа назад

    Еще бы результаты проверок в студию

  • Lessy

    Lessy
    3 часа назад

    Точно

  • butterfly effect

    butterfly effect
    2 часа назад

    Как всегда... гром не грянет-мужик не перекрестится... проверки начинаются после трагедии, когда ничего исправить нельзя. Что после "хромой лошади" в Перми все ночники по России проверяли, что после взрывов газа в домах, инициируют проверки, трагедия в Казани опять же в торговом центре ничему не научила. Безответственность и халатность что руководителей заведений, что надзорных органов, на людей наплевать, важна только прибыль и липовые отчеты о проверках. Печально...

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Уважаемые прокуроры, если вы пойдете проверять ТЦ "Острова",

    то в "Старый город ", в детский батутный центр на 4 этаже, не заходите

    более двух человек одновременно, тем более, если вы корпулентной

    внешности - застрянете в прихожей. Там проход шириной около 1,5 м.

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Че вы возмущаетесь, так было и будет всегда. Проверки после того как что то случится. Хватит тут ср*ть в комментах

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Belka_89

    Че вы возмущаетесь, так было и будет всегда. Проверки после того как что то случится. Хватит тут ср*ть в комментах



    А ты не нюхай и не подглядывай и будет тебе счастье.

    Тем более что ты даже не ник вовсе, а так сяк недоразумение.

  • Stat

    Stat
    51 минута назад

    Проверить нужно не только ТЦ, но и детские сады и больницы, школы, интернаты и т.д.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    48 минут назад

    Автобус в амурском колледже искусств и культуры пять лет проверить не могут. Требовалось поднимать СМИ чтоб хоть ремнями безопасности оборудовали. А установить знаки дети так и не могут. Предпочитают закрывать окна в автобусе шторами и с закрытыми окнами как зверят возить. Но если случится где нибудь ДТП т ПРОВЕРЯТ. а МОЖЕТ ПРОСТО ПОДПИШУТ ЧТО ВСЁ НОРМАЛЬНО. КТО ЕЩЁ ВЕРИТ НАШИМ ПРОКУРОРАМ?

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