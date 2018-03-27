В Амурской области прокуроры начали проверять торговые центры

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Прокурор Амурской области во исполнение указания генпрокуратуры поручил прокурорам городов и районов области, территориальным и специализированным прокурорам с привлечением специалистов регионального МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, а также иных местах массового пребывания людей.

Особое внимание поручено обратить при проведении проверок на предмет наличия и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. В случае выявления нарушений закона прокурорам необходимо незамедлительно принять меры реагирования, сообщает областная прокуратура.