Благовещенцы жалуются на замусоренный двор

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Благовещенска. Они рассказали, что в одном из дворов в районе КПП мусор вывозят только после обращений в управление ЖКХ.

«Жильцы общежития неаккуратно оплачивают услуги управляющей компании, в результате чего наш двор оказался замусоренным. Каждый раз приходится обращаться в управление ЖКХ города – звоню, присылаю фотографии двора. 14 марта мусор убрали, потом опять неделю не наводили порядок. 19 марта я снова обратилась в управление ЖКХ. В итоге мусор на площадке убрали, а содержимое контейнеров не вывезли. Ситуация ужасная: контейнеры постоянно переполнены, там копаются бомжи, раскидывают все. Отходы растаскивают бродячие собаки. Здесь же рядом находится детская площадка. Тут же какие-то колеса от КамАЗа валяются, везде битые бутылки… С наступлением тепла мучаемся от неприятного запаха», – рассказывает жительница дома № 202/2 Марина.

По словам женщины, управляющие компании не могут разграничить сферы ответственности за чистоту на контейнерной площадке. В итоге несколько контейнеров управляющая компания перенесла за дорогу. «А чтобы дойти до той мусорки, нужно перейти через проезжую часть. А для этого надо дойти до светофора. Многим это тяжело, поэтому мусор выносят в нашем дворе, переполняя и без того забитые контейнеры», – объясняет горожанка.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в администрацию Благовещенска.