В трех селах Белогорского района из-за долгов управляйки не вывозился мусор

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В трех селах Белогорского района возникла проблема с вывозом мусора. Отходы не вывозились из-за долга, который накопился у управляющей компании «Домосервис» перед транспортной компанией. Задолженность составила более одного миллиона рублей.

«График вывоза мусора в Никольском, Васильевке, Возжаевке не выполняется в течение недели, – говорит руководитель УК "Домосервис" Константин Теруков. – На данный момент общая задолженность населения – свыше 11 миллионов рублей, что привело к срыву оплаты наших платежей перед транспортной компанией, которая организует вывоз твердых бытовых отходов. Проведены переговоры с транспортной организацией, сделаны дополнительные расчеты для оптимизации расходов. Достигнуты договоренности о том, что вывоз мусора с 28 марта будет производиться два раза в неделю».

В управляющей компании отмечают, что в Возжаевке и Васильевке мусор будет вывезен сегодня, 27 марта. В Никольском отходы в полном объеме вывезли 26 марта. Между тем к решению проблемы по поручению главы Белогорского района Дениса Инюточкина подключился муниципальный жилищный контроль администрации Васильевского сельсовета.

«На данный момент наша компания также намерена более активно взаимодействовать с административной комиссией, – цитирует пресс-служба администрации Белогорского района Константина Терукова. – В последнее время мы довольно часто фиксируем случаи, когда люди складируют мешки мусора в подъезде под лестницей или попросту не доносят пакет до мусорного контейнера, из-за чего вокруг емкостей образуется мусорная свалка.

Так, 21 марта работники нашей компании проводили субботник в селе Васильевка. Чтобы ликвидировать несанкционированную свалку в микрорайоне Солнечный, закупили 50 мешков, на уборку вышли 7 работников компании. Мешки с мусором были сложены возле контейнеров. Но мусоровоза они не дождались. Неизвестные лица ночью высыпали все твердые бытовые отходы из мешков назад. Мешки украдены. Закон дает нам право фиксировать все вышеперечисленные нарушения и передавать материалы в административную комиссию и полицию».

Как сообщало Амур.инфо, неделю назад на невывоз мусора жаловались жители села Васильевка Белогорского района.