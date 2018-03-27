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сегодня, 15:24 0

Благовещенск примет неофициальный чемпионат Азии по волейболу

Благовещенск примет неофициальный чемпионат Азии по волейболу
Фото: t-l.ru

В мае в Благовещенске впервые пройдет крупный международный волейбольный турнир «Содружество». Соревнования считаются неофициальным чемпионатом Азии по этому виду спорта.

«Этот кубок зародился по инициативе консула Республики Киргизия в ДФО. Первый раз он прошел в городе Хабаровске в 2013 году. И четыре года проходил в Хабаровске. Когда мы ездили на соревнования в прошлом году, я предложил изменить место проведения турнира. Консул меня поддержал, и мы организовали состязания в Благовещенске, при поддержке министерства по физической культуре и спорту Амурской области», – рассказал ИА «Амур.инфо» один из организаторов турнира в столице Приамурья Евгений Лихно.

Соревнования будут проходить с 5 по 9 мая в спорткомплексе Амурского государственного университета. Участие в них примут команды таких стран, как КНДР, Китай, Таджикистан, Киргизия, российские коллективы из Томска, Хабаровска, Читы и Благовещенска.

Парад открытия турнира «Содружество» состоится в спорткомплексе АмГУ 5 мая, он начнется в 13:00, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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