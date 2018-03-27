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сегодня, 15:14 4

Амурстат грозит штрафами тем, кто не предоставит статистические данные

Амурстат грозит штрафами тем, кто не предоставит статистические данные
Фото: xn--b1acd3balk.xn--p1ai

Крупный и малый бизнес, а также бюджетные организации должны отчитаться о своей деятельности за прошедший год. В органы государственной статистики необходимо предоставить наравне с годовой бухгалтерской отчетностью статистические сведения о деятельности организации, произведенной продукции, наличии и движении основных средств, производственных мощностях и многом другом.

«Сегодня еще организации могут выбирать, как им отчитываться – электронно или на бумаге. При этом применение безбумажной технологии в сборе статистической информации позволяет респондентам значительно сократить время, затрачиваемое на оформление отчетности, избежать ошибок при заполнении отчетов, сократить почтовые и транспортные расходы на доставку статинформации», – сообщили в Амурстате.

Бланки форм и указания по их заполнению размещены на официальном сайте Амурстата. Также по письменному запросу респондентов там предоставят бланк на бумажном носителе. Амурстат гарантирует конфиденциальность получаемой от них статистической информации.

При этом тем, кто не предоставит данные или предоставит их не своевременно, а также подаст недостоверные сведения, грозят штрафы. Это до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 70 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение грозит административный штраф до 50 и 150 тысяч рублей соответственно.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    3 часа назад

    А что так, красивая картинка не складывается? ))) Если серьезно, то я закрылся и перекрестился, слишком много дармоедов развелось и перед всеми отчитываться нужно.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    EvgenZ

    А что так, красивая картинка не складывается? ))) Если серьезно, то я закрылся и перекрестился, слишком много дармоедов развелось и перед всеми отчитываться нужно.



    + много. И стабильность прорыва нужно сочинить еще.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Смысл в этой отчетности? Хотя,да... штрафы.

    А если всем счетоводам дать по метле и выгнать на улицу, то хоть не жалко будет потраченных на них бюджетных средств.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Если не взирая на отчёты статистике дозволяют безнаказанно ложь рисовать угодную власти и чиновникам, то для сбалансированности ситуации нужно сделать не наказуемым предоставление никому не нужной наверху отчётности.

    Так даже веселее получится.

    Статистику нельзя будет обвинить во лжи.

    Ведь никто не отчитывался и статистика ничего не искажала, просто статистика так видит ту или иную ситуацию. А это уже совсем иная ситуация.

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