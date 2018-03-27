Амурстат грозит штрафами тем, кто не предоставит статистические данные

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Крупный и малый бизнес, а также бюджетные организации должны отчитаться о своей деятельности за прошедший год. В органы государственной статистики необходимо предоставить наравне с годовой бухгалтерской отчетностью статистические сведения о деятельности организации, произведенной продукции, наличии и движении основных средств, производственных мощностях и многом другом.

«Сегодня еще организации могут выбирать, как им отчитываться – электронно или на бумаге. При этом применение безбумажной технологии в сборе статистической информации позволяет респондентам значительно сократить время, затрачиваемое на оформление отчетности, избежать ошибок при заполнении отчетов, сократить почтовые и транспортные расходы на доставку статинформации», – сообщили в Амурстате.

Бланки форм и указания по их заполнению размещены на официальном сайте Амурстата. Также по письменному запросу респондентов там предоставят бланк на бумажном носителе. Амурстат гарантирует конфиденциальность получаемой от них статистической информации.

При этом тем, кто не предоставит данные или предоставит их не своевременно, а также подаст недостоверные сведения, грозят штрафы. Это до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 70 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение грозит административный штраф до 50 и 150 тысяч рублей соответственно.