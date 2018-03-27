Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:07 9

Тайную комнату скрывали в торговом центре Благовещенска

Тайную комнату скрывали в торговом центре Благовещенска

Сотрудники торгового центра «Товары для дома», изучая планы здания, обнаружили, что долгие годы в подвале находилась скрытая комната, вход в которую замурован. Рабочие сделали проход и обнаружили внутри строительный мусор и кошелек советских времен.

«Открытие сделали случайно, когда изучали планы здания, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" маркетолог торгового дома Дмитрий Евсеев. – Комната была на чертежах, но ее не было в жизни. На планах было помечено, что там пустота. Помещение больше 25 квадратных метров. Находится оно в подвале чуринской части. Наш торговый центр состоит из двух частей: в одной до революции находился магазин братьев Платоновых, в другой – Чурина. Это помещение находится в чуринской части».

Строители разобрали небольшой участок стены, сделали проем и увидели большое количество строительного мусора: кирпичи, битум и тому подобное. А также нашли кошелек.

«Денег в нем не было, – пояснил Дмитрий Евсеев. – Только личные вещи: детская фотография, что-то вроде шпаргалки, рецепт, записки. По датам мы установили, что всё это случилось в 1985-1986 году, когда проводилась реконструкция здания. Мы предположили, что кто-то из строителей этот кошелек украл, деньги взял и таким образом скрыл улики, спрятав кошелек в замурованной комнате».

Есть рабочая версия и касательно самого помещения. Возможно, рабочие просто поленились убрать строительные отходы, нашли самую дальнюю комнату, свалили всё в нее и заложили вход кирпичом.

«Возможно, там дальше мы еще найдем клад Чурина», – улыбнулся Дмитрий Евсеев. Он добавил, что найденные вещи они пока оставили у себя и, если вдруг найдутся хозяева, то отдадут находку.

Просмотров всего: 5956

#память #происшествия #строительство

распечатать


Общество

28 марта станет всероссийским днем траура
Общество

Благовещенская телевышка отключит подсветку в знак траура по погибшим в Кемерове

сегодня, 19:22
Происшествия 2

В жилом доме в Возжаевке от сырости разваливаются стены
Культура 7

В Благовещенске презентовали книгу о Гамовском мятеже

сегодня, 18:13
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад



    Тайную комнату в Благовещенске скрывали в торговом центре



    ее никто не скрывал

    ее обнаружили

    такие заголовки, ну

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    3 часа назад

    Черным же по белому написано: рабочие замуровали вход. Разве не скрыли?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Что эта комната существует, давно было известно.

  • Eweweb

    Eweweb
    3 часа назад

    nerro

    Что эта комната существует, давно было известно.



    Откуда?

  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад

    Василий Кленин

    Черным же по белому написано: рабочие замуровали вход. Разве не скрыли?



    это тогда скрыли, но это не означает что ее скрывали до сих пор

    а из заголовка так и следует, ну

  • Циник

    Циник
    3 часа назад

    Eweweb

    nerro

    Что эта комната существует, давно было известно.



    Откуда?



    на планах...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    Мы предположили, что кто-то из строителей этот кошелек украл, деньги взял и таким образом скрыл улики, спрятав кошелек



    По себе, что ли судили, Коломбы, мля...

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    vertex



    Мы предположили, что кто-то из строителей этот кошелек украл, деньги взял и таким образом скрыл улики, спрятав кошелек



    По себе, что ли судили, Коломбы, мля...



    угу, и в заголовке надо было написать что скрывали улики кражи кошелька в тайной комнате, ну

    ну а чо, логично же

  • Alexx555

    Alexx555
    8 минут назад

    Там нужно более внимательно все осмотреть, много чего можно интересного найти. Неплохо было бы вниз комнат, может там ещё этаж есть, домик как-никак допотопный

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь