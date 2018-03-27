Тайную комнату скрывали в торговом центре Благовещенска

Сотрудники торгового центра «Товары для дома», изучая планы здания, обнаружили, что долгие годы в подвале находилась скрытая комната, вход в которую замурован. Рабочие сделали проход и обнаружили внутри строительный мусор и кошелек советских времен.

«Открытие сделали случайно, когда изучали планы здания, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" маркетолог торгового дома Дмитрий Евсеев. – Комната была на чертежах, но ее не было в жизни. На планах было помечено, что там пустота. Помещение больше 25 квадратных метров. Находится оно в подвале чуринской части. Наш торговый центр состоит из двух частей: в одной до революции находился магазин братьев Платоновых, в другой – Чурина. Это помещение находится в чуринской части».

Строители разобрали небольшой участок стены, сделали проем и увидели большое количество строительного мусора: кирпичи, битум и тому подобное. А также нашли кошелек.

«Денег в нем не было, – пояснил Дмитрий Евсеев. – Только личные вещи: детская фотография, что-то вроде шпаргалки, рецепт, записки. По датам мы установили, что всё это случилось в 1985-1986 году, когда проводилась реконструкция здания. Мы предположили, что кто-то из строителей этот кошелек украл, деньги взял и таким образом скрыл улики, спрятав кошелек в замурованной комнате».

Есть рабочая версия и касательно самого помещения. Возможно, рабочие просто поленились убрать строительные отходы, нашли самую дальнюю комнату, свалили всё в нее и заложили вход кирпичом.

«Возможно, там дальше мы еще найдем клад Чурина», – улыбнулся Дмитрий Евсеев. Он добавил, что найденные вещи они пока оставили у себя и, если вдруг найдутся хозяева, то отдадут находку.