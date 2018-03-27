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сегодня, 14:48 1

Приамурье накроет штормовой ветер: прогноз погоды на 28 марта

Приамурье накроет штормовой ветер: прогноз погоды на 28 марта
Фото: 1obl

28 марта в Амурской области установится переменная облачность, в некоторых районах пройдут слабые и умеренные осадки, возможно отложение мокрого снега на проводах. Порывы северо-западного ветра ночью достигнут 13-18 метров в секунду, местами – 18-23 метров в секунду. Днем в отдельных районах ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 5…10, местами – минус 13…18, югу будет минус 1…6. Днем термометры покажут 4…9 градусов тепла, местами по северу столбики термометров опустятся до минус 3.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, пойдет дождь, переходящий в мокрый снег. Днем будет облачно, осадков синоптики не прогнозируют. Температура в ночные часы понизится до минус 2 градусов, днем столбики термометров остановятся на отметках плюс 7…9 градусов.

Северо-западный ветер ночью наберет скорость 7-12 метров в секунду, его порывы составят 17-22 метров в секунду. Днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами 13-18 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    5 часов назад

    На сегодня тоже был сильный ветер и дождь..

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