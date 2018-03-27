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сегодня, 13:51 1

В Райчихинске открытым пламенем полыхали сараи (видео)

В Райчихинске открытым пламенем полыхали сараи (видео)

Утром 27 марта в Райчихинске загорелись сараи между улицами Музыкальной и Победы. Очевидцы сообщили о том, что заметили возгорание примерно в 9:15. На их глазах на место происшествия приехали пожарные и начали борьбу с огнем.

По неофициальной информации, загоревшиеся гаражи не имеют хозяев. В них часто наведывались подростки. «Прибывший на место возгорания дежурный расчет пожарных быстро потушил возгорание и не допустил, чтобы огонь перебросился на соседние гаражи», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» райчихинский журналист и блогер Амур.инфо Светослав Ильиных.

В областном управлении МЧС сообщили, что тушением пожара занималась пожарная часть № 58: пять человек и одна единица техники. По информации огнеборцев, горели заброшенные сараи и бесхозный мусор на площади 15 квадратных метров.

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#пожары #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    8 минут назад

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