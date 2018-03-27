Губернатор Приамурья запретил представителям власти скрывать проблемы в ЖКХ

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Областные власти выделят муниципалитетам 100 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ. Из них 60 в ближайшее время поступят в районы. А кому достанутся еще 40 миллионов – покажут итоги работы «Открытого правительства».

Об этом, а также о необходимости привести в порядок населенные пункты говорили на селекторном совещании по прохождению отопительного сезона.

За отопительный сезон 2017–2018 года было зафиксировано шесть технологических отказов на теплосетях. Это на 60 % меньше показателей прошлого года. На 50 % снизилось количество сбоев и на электросетях. При этом сбоев на водопроводных сетях стало больше, в связи с чем министр ЖКХ Сергей Гордеев рекомендовал главам обратить особое внимание на водопроводные сети в составлении планов ремонтной кампании.

Губернатор подчеркнул, что при наличии проблем на местах власти не должны скрывать их, особенно если не могут справиться собственными силами.

«Я регулярно провожу селекторные совещания с главами по прохождению отопительного периода, и, как выяснилось в ходе рабочей поездки в Серышевский район, главы не всегда информируют о возникающих проблемах. Три школы отапливались ненадлежащим образом. При этом в наших силах было оперативно разобраться в ситуации. Я еще раз подчеркиваю: проблемы не надо замалчивать, их надо поднимать и решать», – заявил Александр Козлов.

Отдельное внимание глава региона призвал обратить на предоставление угля жителям частных домов. По информации управления по регулировке цен и тарифов, в Приамурье участились жалобы жителей на то, что организации, поставляющие топливо, продают его по завышенным ценам. При этом цены на уголь регулируются установленными тарифами, и, если предприниматели позволяют себе завышать цены, их необходимо наказывать. Но для этого факт нарушения надо подтвердить соответствующими документами, в том числе официальными чеками.

Управление уже разослало по муниципалитетам памятки, в которых указано, каким нормам должны соответствовать организации, поставляющие топливо частным лицам, и поручило главам провести разъяснительную работу среди жителей.

«Для человека, живущего в селе, машина с углем – практически источник жизни. Мы ни коем случае не должны допускать спекуляции отдельных предпринимателей в этой сфере», – подчеркнул Александр Козлов и призвал власти на местах подключить к работе налоговую службу.

Что касается запасов топлива на предприятиях ЖКХ области, то на данный момент угля – 95 %, мазута – 116 %, дров – 335 %. На апрель подтверждена отгрузка еще 47,6 тонны угля. Финансовое обеспечение имеется.

Кроме того, губернатор поднял вопрос об уборке территории населенных пунктов после зимы. На территории областного центра 9 апреля стартует традиционная акция «Чистый город». В ее рамках предприятие ГСТК вдвое увеличивает количество людей и техники, работающих на улицах. А для предприятий-участников акции на городской свалке до 30 апреля мусор будут принимать бесплатно, сообщает пресс-служба областного правительства.