Благовещенских неформалов приглашают открыть сезон

Фото: amurvisit.ru

В воскресенье, 1 апреля, в Благовещенске откроют неформальный сезон. «Не весеннее обострение» начнется с 18 часов на традиционном для неформалов месте сбора – в районе памятника Муравьеву-Амурскому.

Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор мероприятия Андрей Есипенко, на открытии сезона будут благовещенские музыканты и группа «Лета не будет» из Нерюнгри. После 21 часа тусовка переместится в одно из заведений города.

«Просыпаются панки, рокеры, металлюги, весь неформальский сброд. Выползают из своих берлог старперы, щебечущими стайками стекается молодая поросль. Как всем хорошо известно, каждый год я собираю всю еще живую панкоту для того, чтобы вместе устроить трэш, угар и прочие безобразия. Вход свободный, ждем всех творческих, неформальных, взрослых, молодых – неважно, ведь рок не в возрасте, а в душе», – говорит Андрей Есипенко.