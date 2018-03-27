Библиотека, пострадавшая от пожара в Серышево, переедет в культурный центр
Библиотека Серышевского района временно расположится в здании социально-культурного центра. Здание, где размещалась библиотека, почти полностью сгорело во время недавнего пожара. От огня пострадало около 30 тысяч книг.
На месте происшествия побывал губернатор Амурской области Александр Козлов. Он дал ряд поручений руководству министерства культуры и национальной политики региона.
«Знаю, что библиотека в Серышево востребована, ее просто необходимо восстановить. Подобные учреждения являются центрами притяжения творческих граждан и молодежи. Восстанавливая учреждение, в новом здании необходимо сделать упор не только на создание нового книжного фонда, но и создание места досуга детей и молодежи», – сказал Александр Козлов.
Книжный фонд пострадавшей библиотеки временно разместится в холле социально-культурного центра Серышевского района. Сотрудники уже приступили к инвентаризации книжного фонда, объявили о возвращении населением книг, выданных через абонемент, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время амурчане собирают книги для пострадавшей библиотеки. Сбор идет, в частности, в Амурском областном доме народного творчества.
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