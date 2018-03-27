Библиотека, пострадавшая от пожара в Серышево, переедет в культурный центр

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На месте происшествия побывал губернатор Амурской области Александр Козлов. Он дал ряд поручений руководству министерства культуры и национальной политики региона.

«Знаю, что библиотека в Серышево востребована, ее просто необходимо восстановить. Подобные учреждения являются центрами притяжения творческих граждан и молодежи. Восстанавливая учреждение, в новом здании необходимо сделать упор не только на создание нового книжного фонда, но и создание места досуга детей и молодежи», – сказал Александр Козлов.

Книжный фонд пострадавшей библиотеки временно разместится в холле социально-культурного центра Серышевского района. Сотрудники уже приступили к инвентаризации книжного фонда, объявили о возвращении населением книг, выданных через абонемент, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время амурчане собирают книги для пострадавшей библиотеки. Сбор идет, в частности, в Амурском областном доме народного творчества.