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сегодня, 13:20 1

В Приамурье пройдут заупокойные службы о погибших в Кемерове

В Приамурье пройдут заупокойные службы о погибших в Кемерове
Фото: feodor-studit.com/

В среду, 28 марта, во всех храмах Амурской области пройдут заупокойные службы о погибших в торговом центре Кемерова. В областном центре панихида состоится в Благовещенском кафедральном соборе.

Начало панихиды в Благовещенске – 12:30, после окончании литургии Преждеосвященных Даров. Об этом сообщается на сайте благовещенской епархии. Там также говорится, что верующие епархии выражают соболезнования родным и близким пострадавших и погибших при пожаре в Кемерове.

Почтить память погибших также можно у стихийного мемориала в Благовещенске на площади Ленина. Акцию организовал городской волонтер.

Как сообщало Амур.инфо, страшный пожар, который унес несколько десятков жизней, произошел в Кемерове 25 марта. Трагедия случилась в одном из городских торговых центров.

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#жизнь #пожар в Кемерове

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Комментарии
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  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    8 минут назад

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