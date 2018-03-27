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сегодня, 12:55 3

Житель Сковородина взломал сайт администрации Курской области

Житель Сковородина взломал сайт администрации Курской области
Фото: mignews.com.ua

В Приамурье суд вынес приговор хакеру из города Сковородино, который взломал сайт администрации Курской области. Мужчина сумел нейтрализовать систему защиты интернет-ресурса.

Установлено, что преступление было совершено 13 ноября 2016 года. В этот день амурчанин воспользовался особым программным обеспечением. Он нейтрализовал систему защиты сайта администрации Курской области, получив неправомерный доступ к базам данных.

26 марта Сковородинский районный суд признал хакера виновным и приговорил его к 1 году ограничения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #интернет #происшествия #суды

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Комментарии
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  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    7 минут назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://gg.gg/dblog

  • странаворов

    странаворов
    2 минуты назад

    мозги качай,дебил.

  • странаворов

    странаворов
    2 минуты назад

    мозги качай,дебил.

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