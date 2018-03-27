Житель Сковородина взломал сайт администрации Курской области

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В Приамурье суд вынес приговор хакеру из города Сковородино, который взломал сайт администрации Курской области. Мужчина сумел нейтрализовать систему защиты интернет-ресурса.

Установлено, что преступление было совершено 13 ноября 2016 года. В этот день амурчанин воспользовался особым программным обеспечением. Он нейтрализовал систему защиты сайта администрации Курской области, получив неправомерный доступ к базам данных.

26 марта Сковородинский районный суд признал хакера виновным и приговорил его к 1 году ограничения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.