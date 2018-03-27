С перевозчиков опасных грузов в Приамурье не будут требовать «неполучаемые» документы

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16 марта правительство РФ приняло постановление, касающееся организации перевозок опасных грузов в России. Было отменено требование, обязывающее перевозчиков предоставлять в ГИБДД документы, которые в настоящее время получить невозможно.

В январе 2018 года вступил в силу приказ МВД России № 900, регламентирующий выдачу свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Согласно приказу, для получения этих свидетельств заявители, в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), теперь обязаны предоставлять в подразделения ГИБДД два новых документа – свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании или проверке цистерны.

«Сложность заключалась в том, что законодательством РФ не предусмотрена процедура проведения испытаний цистерн в соответствии с требованиями, предусмотренными ДОПОГ, а также не определен компетентный орган, уполномоченный на выдачу свидетельств о проверке цистерн», – объясняет проблему министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Такое положение дел могло отразиться и на Приамурье. Губернатор региона Александр Козлов направил министру транспорта РФ обращение, попросив ускорить принятие нормативного правового акта об отсрочке новых требований. И вопрос удалось урегулировать.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, «по-старому» свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов будут выдавать до конца 2018 года.