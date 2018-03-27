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сегодня, 13:14 2

В Благовещенском районе ищут нового владельца водохранилища

В Благовещенском районе ищут нового владельца водохранилища
Фото: mirtesen.ru

Администрация Благовещенского района объявила аукцион на право заключения договора аренды водохранилища для разведения рыбы. В аукционных документах сказано, что находится водоем в 120 километрах на северо-востоке от Благовещенска.

Объект называется Гуранское водохранилище, находится он недалеко от села Гуран Свободненского района, но относится к собственности района Благовещенского.

Гуранское водохранилище было построено в 1991 году, а в 2003-м собственник – энергетическое предприятие – передало водоем в собственность муниципалитета. Теперь район планирует сдать его в аренду на 20 лет. Сумма арендной платы в год будет составлять 62 376 рублей, а в месяц – 5 198 рублей. Общая площадь водохранилища – 5 гектаров. Однако по условиям аукциона, победитель должен будет взять в аренду также 83 гектара прилегающей земли. Стоимость аренды в этом случае будет рассчитана отдельно.

В районном отделе муниципального имущества рассказали, что использовать арендованные водоем и участок победитель аукциона сможет по своему усмотрению, но в рамках действующего законодательства. К примеру, там можно заняться разведением рыбы или организовать рыбалку. Возводить капитальные объекты на этой земле запрещено, построить можно будет только какие-то навесные сооружения.

Аукцион состоится 6 апреля. Желающие взять водоем в аренду уже есть, сообщили в районной администрации.

«Мы сейчас проводим большую работу по вовлечению в оборот муниципального имущества на территории района. Поэтому все то имущество, которое в той или иной степени слабо работает либо не работает, мы предлагаем предпринимателям и инвесторам, чтобы они взяли и использовали», – рассказал Сергей Адаменко, глава Благовещенского района

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#жизнь #природа #финансы

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    27 минут назад

    Заниматься разведением рыбы живя под навесом,на берегу озера? И ходить собирать грибы на "своих" 83-х гектарах. Где нельзя будет заняться сельским хозяйством? Последствие укуса энцефалитного клеща или полнейшее несоответствие занимаемой должности?

  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    7 минут назад

    Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://gg.gg/dblog

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