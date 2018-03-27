В Благовещенске зафиксировали температурный рекорд

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В минувший понедельник, 26 марта, в Благовещенске зафиксировали новый температурный рекорд. Термометры показали 17,7 градуса тепла. Такой высокой температуры в этот день не было ни разу за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Амурском гидрометцентре.

Последний раз рекорд был поставлен 26 марта 2015 года: к полудню воздух в городе прогрелся до 13,8 градуса. Прежнее высшее достижение 26 марта зафиксировано в 1959 году – тогда была зарегистрирована температура плюс 13,4 градуса.

Что касается погоды до конца марта, то она будет неустойчивой, рассказали синоптики. «Прогноз до конца марта нестабильный. Через территорию Амурской области будут проходить два циклона. Сейчас объявлено одно штормовое предупреждение. Потом ждем второй циклон, но неизвестно пока, что он принесет нам. Погода будет резко меняться», – пояснили в Амурском гидрометцентре.

Так, 28 марта местами по южным районам Амурской области ожидается сильный мокрый снег. Порывы ветра составят 18-23 метра в секунду.