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сегодня, 12:09 3

В Благовещенске зафиксировали температурный рекорд

В Благовещенске зафиксировали температурный рекорд
Фото: devyatka.ru

В минувший понедельник, 26 марта, в Благовещенске зафиксировали новый температурный рекорд. Термометры показали 17,7 градуса тепла. Такой высокой температуры в этот день не было ни разу за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Амурском гидрометцентре.

Последний раз рекорд был поставлен 26 марта 2015 года: к полудню воздух в городе прогрелся до 13,8 градуса. Прежнее высшее достижение 26 марта зафиксировано в 1959 году – тогда была зарегистрирована температура плюс 13,4 градуса.

Что касается погоды до конца марта, то она будет неустойчивой, рассказали синоптики. «Прогноз до конца марта нестабильный. Через территорию Амурской области будут проходить два циклона. Сейчас объявлено одно штормовое предупреждение. Потом ждем второй циклон, но неизвестно пока, что он принесет нам. Погода будет резко меняться», – пояснили в Амурском гидрометцентре.

Так, 28 марта местами по южным районам Амурской области ожидается сильный мокрый снег. Порывы ветра составят 18-23 метра в секунду.

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#погода

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Вчера бы кочегаркам сэкономить на топливе, а то вся семья была перед выбором - либо получить тепловой удар, либо открыть окна и задыхаться от дыма "контролируемых" отжигов. Хоть бы одни из минздрава наконец задумался сколько копоти ежегодно оседает на наших легких из-за этих профилактических мероприятий МЧС.

  • Перметрин

    Перметрин
    39 минут назад

    Вчера ветер дул с юга, из-за Амура. Там по поводу палов не заморачиваются.

  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    6 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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