Благовещенцев приглашают на площадь Ленина почтить память погибших в Кемерове

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27 марта жителей Благовещенска приглашают прийти на площадь Ленина и почтить память тех, кто погиб при пожаре в городе Кемерово. Организатором акции выступил благовещенский волонтер Игорь Меметов.

Как рассказал Игорь ИА «Амур.инфо», горожане могут прийти к стихийному мемориалу, принести цветы и зажечь свечи. При этом акция не имеет конкретных временных рамок и проходит в течение всего дня.

Акция памяти состоится 27 марта и в Свободном. Она пройдет на центральной площади города и начнется в 20:00, сообщили информагентству в пресс-службе администрации Свободного.

Страшный пожар в Кемерове произошел 25 марта – загорелся местный ТРЦ «Зимняя вишня». Согласно официальным сведениям, найдены тела 64 погибших. 23 из них опознаны, среди опознанных – восемь детей. Еще 13 человек остаются в больницах. Общее число пострадавших составило больше 40, пишет Meduza.

В Приамурье после трагедии сотрудники МЧС посетят крупные торговые центры. Проверить пожарную безопасность во всех ТРЦ России поручила Генпрокуратура. При этом представители благовещенских ТЦ заявили, что уверены в своих системах пожарной безопасности.