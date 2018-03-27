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сегодня, 11:39 8

Благовещенцев приглашают на площадь Ленина почтить память погибших в Кемерове

Благовещенцев приглашают на площадь Ленина почтить память погибших в Кемерове
Фото: miaistok.su

27 марта жителей Благовещенска приглашают прийти на площадь Ленина и почтить память тех, кто погиб при пожаре в городе Кемерово. Организатором акции выступил благовещенский волонтер Игорь Меметов.

Как рассказал Игорь ИА «Амур.инфо», горожане могут прийти к стихийному мемориалу, принести цветы и зажечь свечи. При этом акция не имеет конкретных временных рамок и проходит в течение всего дня.

Акция памяти состоится 27 марта и в Свободном. Она пройдет на центральной площади города и начнется в 20:00, сообщили информагентству в пресс-службе администрации Свободного.

Страшный пожар в Кемерове произошел 25 марта – загорелся местный ТРЦ «Зимняя вишня». Согласно официальным сведениям, найдены тела 64 погибших. 23 из них опознаны, среди опознанных – восемь детей. Еще 13 человек остаются в больницах. Общее число пострадавших составило больше 40, пишет Meduza.

В Приамурье после трагедии сотрудники МЧС посетят крупные торговые центры. Проверить пожарную безопасность во всех ТРЦ России поручила Генпрокуратура. При этом представители благовещенских ТЦ заявили, что уверены в своих системах пожарной безопасности.

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#память #пожар в Кемерове #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    вот тут начнётся политика и негодование. Пришедших будет успокаивать полиция, это сможет вырасти в неповиновение и провокации.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Это не эвенков по площади гонять.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    флешмоб - дело ныне привычное. Игрушки, цветы, свечи, телевидение... шоу.

    Чем это поможет несчастным, потерявшим близких? А "надзорные каникулы" данное действо отменит?...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Эта акция может моментально перерасти в политические требования а всякие попытки привлечь перерастут в акции гражданского неповиновения, оскорбления, потасовок и задержаний.

  • дикаядикость

    дикаядикость
    2 часа назад

    какая буйная фантазия у нашего депутата

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    дикаядикостькакая буйная фантазия у нашего депутата


    Все о народе думает, ночами не спит.

  • Tempest EL

    Tempest EL
    1 час назад

    ну что за бред, наших горожан(в том числе и меня) на какую то акцию неповиновения и так далее по вашему тексту, вытащить практически нереально- митинги не наш конек.. какие политические требования. Даже с этой невинной попытки принять хоть какое то участие и выразить свои соболезнования, пусть так казалось бы без пользы, и все же по человечески правильно, тут снова превращают в какую то ерунду примешав политику.. не хотите не идите. А надзорные каникулы...не знала , что безопаснсть граждан попадает пож какие о каникулы.. налоги, проверки касс или что там еще попадает под эти каникулы, это одно дело, а вот пожарная безопасность...каникулы... преступление это, по другому не назвать.

  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    7 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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