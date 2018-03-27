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сегодня, 11:12 13

Благовещенцев призывают бойкотировать торговые центры

Благовещенцев призывают бойкотировать торговые центры
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Благовещенцы пересылают друг другу сообщения по мессенджерам, в которых просят бойкотировать торговые центры города. Горожан призывают 31 марта, в субботу, отказаться от посещений ТРЦ. «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни», – говорится в сообщении.

«Чудовищная трагедия в Кемерово унесла жизни десятков взрослых и детей. Многие из них погибли за считанные минуты... За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах.

Произошедшее стало результатом жадности и преступной халатности владельцев ТЦ – здесь были нарушены элементарные правила безопасности. За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах. "Хромая лошадь" в Перми (156 погибших), ТЦ "Адмирал" в Казани (17 погибших), ТЦ "Рио" в Москве (14 пострадавших). Но эта история ничему нас не учит.

Мы ужаснемся, но завтра снова вернёмся к обычной жизни. Кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается – обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?... Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей? Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ Благовещенска!» – говорится в пересылаемом сообщении.

Инициаторы бойкота также выставили требование к владельцам торговых центров Благовещенска – отчитаться о безопасности перед горожанами, а «не на бумажке перед чиновниками».

«Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности. И открыто покажут свою готовность к ЧП! Вызов брошен. Бойкотируйте ТЦ 31 марта! Вместе – мы сила», – призывают активисты.

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#жизнь #происшествия #пожар в Кемерове #пожары

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Самоорганизоваться очень сложно... Нужен будет лидер...

    Если получится,то власть воспримет организованность,как угрозу...

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Чушь, муть и компот. Я обязательно посмотрю на "пустующие" торговые центры Благовещенска. В субботу. А особенно в воскресенье. Но на воскресенье такой "флэш-моб" не назначили.

  • Альтер

    Альтер
    3 часа назад

    А почему именно 31 марта? Например в торговом центре ЛЕДЯНОЙ, который прошел все проверки, профинансировал все требования МЧС -31 марта открытие и приглашены артисты-приходите, проверяйте, хотите с СМИ, хотите с общественниками.

    Кажется мне, что на этом горе некоторые НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ граждане, которые работают в других местах-пытаются так вот свои проблемы решить.

    Сейчас начнутся пиарить всех общественников недотеп-неужели на таком горе надо себе ОЧКИ зарабатывать?

  • agbor

    agbor
    3 часа назад

    Заняться нечем кому то, идите работайте лучше ребята!!!

  • Дон Либидо

    Дон Либидо
    3 часа назад

    А МЧС и прочие властные структуры, которые взятки берут, закрывая глаза на все эти нарушения, бойкотировать мысли не возникло? А тех, кто назначает начальников МЧС и прочих чиновников? Или как обычно, цари хорошие, а это все проклятые буржуи и стрелочники виноваты?

  • Хончо

    Хончо
    3 часа назад

    Альтер

    А почему именно 31 марта? Например в торговом центре ЛЕДЯНОЙ, который прошел все проверки, профинансировал все требования МЧС -31 марта открытие и приглашены артисты-приходите, проверяйте, хотите с СМИ, хотите с общественниками. Кажется мне, что на этом горе некоторые НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ граждане, которые работают в других местах-пытаются так вот свои проблемы решить. Сейчас начнутся пиарить всех общественников недотеп-неужели на таком горе надо себе ОЧКИ зарабатывать?



    Так в этом то и весь цимес! Хайп поймать, пока не поздно, имя себе сделать как общественника потом глядишь уже член Общественной палаты или депутат! Профит!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Прально больше на улице гулять,щас воздух чистый

  • vladiblg

    vladiblg
    1 час назад

    На прошлой неделе сидим с женой в кино, в остравах и срабатывает пожарная тревога... все сидят... тревога орет, минут через 3 из зала выбегает девочка, через минуту возвращается с бабушкой-вахтершой, которая всем сообщает все нормально смотрите дальше...

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад



    Горожан призывают 31 марта, в субботу, отказаться от посещений ТРЦ.



    ага, давайте, бойкотируйте. хоть в кинотеатр спокойно схожу, не будет чавкающе-хлюпающе-звонящего стада.

  • Иван

    Иван
    1 час назад

    Альтер

    А почему именно 31 марта? Например в торговом центре ЛЕДЯНОЙ, который прошел все проверки, профинансировал все требования МЧС -31 марта открытие и приглашены артисты-приходите, проверяйте, хотите с СМИ, хотите с общественниками. Кажется мне, что на этом горе некоторые НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ граждане, которые работают в других местах-пытаются так вот свои проблемы решить. Сейчас начнутся пиарить всех общественников недотеп-неужели на таком горе надо себе ОЧКИ зарабатывать?



    А можно по подробней, какие и на какую сумму требования МЧС вы профинансировали ????

  • АндрейкО

    АндрейкО
    33 минуты назад

    Иван, скорее всего имеется ввиду что вложили деньги в устранение/ установку пожарной сигнализации...

    А мне лично по душе было когда прокуратура составляла список на год для проверки организаций Инспекторам МЧС, и Инспектор нес ответственность за свою проделанную работу. Сейчас это как то видать не работает :(

    А байкотировать ТЦ это бред! Можно и на улице споткнуться и не вернуться домой. Надо самому быть бдительным и не игнорировать сигналы тревоги ведь пожарная сигнализация не даст вам ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ она может вам дать ВРЕМЯ что бы среагировать и покинуть опасное место!

  • кержак

    кержак
    24 минуты назад

    ...ну прямо хуйвейбины какие то !...)))

  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    6 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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