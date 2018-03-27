Благовещенцев призывают бойкотировать торговые центры

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Благовещенцы пересылают друг другу сообщения по мессенджерам, в которых просят бойкотировать торговые центры города. Горожан призывают 31 марта, в субботу, отказаться от посещений ТРЦ. «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни», – говорится в сообщении.

«Чудовищная трагедия в Кемерово унесла жизни десятков взрослых и детей. Многие из них погибли за считанные минуты... За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах.

Произошедшее стало результатом жадности и преступной халатности владельцев ТЦ – здесь были нарушены элементарные правила безопасности. За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах. "Хромая лошадь" в Перми (156 погибших), ТЦ "Адмирал" в Казани (17 погибших), ТЦ "Рио" в Москве (14 пострадавших). Но эта история ничему нас не учит.

Мы ужаснемся, но завтра снова вернёмся к обычной жизни. Кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается – обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?... Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей? Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ Благовещенска!» – говорится в пересылаемом сообщении.

Инициаторы бойкота также выставили требование к владельцам торговых центров Благовещенска – отчитаться о безопасности перед горожанами, а «не на бумажке перед чиновниками».

«Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности. И открыто покажут свою готовность к ЧП! Вызов брошен. Бойкотируйте ТЦ 31 марта! Вместе – мы сила», – призывают активисты.