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сегодня, 11:05 1

В Свободном прошла акция, направленная на борьбу с туберкулезом

В Свободном прошла акция, направленная на борьбу с туберкулезом
Фото: пресс-служба Свободного

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Свободненская молодёжь, волонтеры и медики в этот день провели просветительскую акцию, рассказали о предупреждении и диагностике опасного заболевания.

С раннего утра в торговом центре все желающие могли заполнить социальную анкету по вопросам профилактики туберкулеза и получить памятные сувениры. В полдень на центральной улице Свободного волонтёры раздавали информационные буклеты, в которых подробно рассказывалось об основных признаках и осложнениях туберкулеза, путях борьбы с ним и о значении профилактики в предупреждении болезни.

Акция прошла под знаком ромашки, которая в старину считалась лекарством от туберкулеза. Мероприятие организовали и провели отдел по делам молодежи, семьи и детства, совместно с волонтёрами-медиками, волонтёрским корпусом при отделе молодёжи администрации города Свободного, санэпидемстанцией и Свободненской больницей.

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#здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • dmitrovrgey

    dmitrovrgey
    6 минут назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://ocn.pt/Woud

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