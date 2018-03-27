В Свободном прошла акция, направленная на борьбу с туберкулезом

Фото: пресс-служба Свободного

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Свободненская молодёжь, волонтеры и медики в этот день провели просветительскую акцию, рассказали о предупреждении и диагностике опасного заболевания.

С раннего утра в торговом центре все желающие могли заполнить социальную анкету по вопросам профилактики туберкулеза и получить памятные сувениры. В полдень на центральной улице Свободного волонтёры раздавали информационные буклеты, в которых подробно рассказывалось об основных признаках и осложнениях туберкулеза, путях борьбы с ним и о значении профилактики в предупреждении болезни.

Акция прошла под знаком ромашки, которая в старину считалась лекарством от туберкулеза. Мероприятие организовали и провели отдел по делам молодежи, семьи и детства, совместно с волонтёрами-медиками, волонтёрским корпусом при отделе молодёжи администрации города Свободного, санэпидемстанцией и Свободненской больницей.